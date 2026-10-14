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Кто приказал взорвать «Северные потоки»? В Германии начинается суд, который может раскрыть тайну диверсии 1 352

В мире
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв "Северного потока" - суд

Спустя четыре года после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море начинается первый судебный процесс по этому делу. На скамье подсудимых — бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура считает одним из организаторов диверсии.

В среду, 14 октября, в Гамбурге начинается судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем К., обвиняемым в организации подрыва газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Как сообщает Reuters, это первое публичное судебное разбирательство, в ходе которого будут представлены доказательства, собранные немецкими следователями за несколько лет расследования.

Обвиняемый — гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого в немецких судебных документах называют Сергеем К. По версии Федеральной прокуратуры Германии, он руководил группой, организовавшей взрывы на российских газопроводах в Балтийском море 26 сентября 2022 года.

Яхта, поддельные документы и взрывчатка на морском дне

По версии следствия, участники операции прибыли в Германию, используя поддельные документы, а затем арендовали парусную яхту в Ростоке.

На ней группа, в которую предположительно входили профессиональные водолазы и специалист по взрывчатке, направилась к датскому острову Борнхольм.

Следователи считают, что диверсанты установили на газопроводах специальные взрывные устройства с таймерами.

В результате нескольких взрывов были повреждены три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Расследование продолжалось несколько лет. Одной из важных улик, по сообщениям СМИ, стали следы взрывчатых веществ и биологические материалы, обнаруженные на яхте, предположительно использовавшейся участниками операции.

Почему речь идёт о военном преступлении

Немецкая прокуратура обвиняет Кузнецова не только в организации взрывов и разрушении инфраструктуры, но и в причастности к военному преступлению.

Обвинение исходит из того, что подводные газопроводы являлись гражданскими объектами, а их уничтожение нарушило работу важной энергетической инфраструктуры.

Однако этот вопрос станет одним из центральных в судебном процессе.

Сторона защиты может настаивать на том, что газопроводы имели стратегическое значение для России, а доходы от продажи газа использовались для финансирования войны против Украины.

Суду предстоит оценить не только предполагаемое участие обвиняемого, но и правовую квалификацию самой операции.

Кто мог отдать приказ?

Наиболее политически чувствительная часть дела связана с предполагаемыми организаторами диверсии.

Как сообщает Reuters, немецкая прокуратура считает, что операция могла проводиться по поручению неустановленных украинских государственных структур.

При этом следствие пока не представило публичных доказательств того, что решение принималось высшим политическим руководством Украины.

Президент Владимир Зеленский и украинское правительство отрицают причастность государства к взрывам.

Сам Сергей Кузнецов также отвергает обвинения.

Он был задержан в Италии в 2025 году по международному ордеру и впоследствии передан Германии.

Почему процесс важен для Берлина и Киева

Взрывы на «Северных потоках» стали одним из самых громких эпизодов энергетического противостояния в Европе после начала полномасштабной войны России против Украины.

До войны газопроводы играли ключевую роль в энергетических отношениях Германии и России. Их общая проектная мощность составляла 110 миллиардов кубометров газа в год.

После диверсии инфраструктура оказалась практически выведена из эксплуатации.

Для Германии расследование представляет особую сложность: с одной стороны, речь идёт о нападении на инфраструктуру, связанную с её энергетической безопасностью, с другой — Украина остаётся одним из важнейших получателей немецкой военной помощи.

Российские власти неоднократно требовали установить всех участников и заказчиков взрывов.

Когда станет известен приговор

Согласно информации суда Гамбурга, слушания назначены на период с 14 октября по 17 декабря 2026 года. Дополнительные заседания планируются в январе и феврале 2027 года.

Это означает, что судебное разбирательство может продолжаться несколько месяцев.

Главный вопрос заключается не только в том, удастся ли доказать вину конкретного обвиняемого. Не менее важно, сможет ли суд установить, кто непосредственно организовал операцию и действовали ли её участники по приказу государственных структур.

Процесс в Гамбурге впервые позволит публично рассмотреть доказательства, собранные немецкими следователями за четыре года. Но даже если суд установит виновность обвиняемого, вопрос о политических заказчиках диверсии может остаться открытым.

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#Украина #энергетика #диверсия #следствие #судебный процесс #Россия #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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