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«Мы услышали детские крики»: 13 детей погибли при крушении лодки на реке Ганг 0 85

В мире
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди
ФОТО: Youtube

В индийском штате Бихар поездка на религиозный праздник закончилась трагедией: на реке Ганг перевернулась лодка с детьми. Погибли 13 несовершеннолетних, еще шесть человек удалось спасти. Двое спасенных детей находятся в критическом состоянии. По словам очевидцев, небольшая лодка была переполнена и находилась в плохом техническом состоянии.

На реке Ганг в восточной части Индии произошла трагедия, жертвами которой стали 13 детей. Лодка, перевозившая пассажиров на индуистский праздник, перевернулась вечером во вторник в штате Бихар. Спасатели и местные жители смогли вытащить из воды шесть человек, однако большинство детей спасти не удалось.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти, происшествие случилось уже после наступления темноты. Первыми на помощь бросились жители расположенной неподалеку деревни, услышавшие крики с реки.

«Было уже темно, когда мы внезапно услышали детские крики и призывы о помощи — лодка перевернулась», — рассказал один из очевидцев, участвовавших в спасении.

По словам другого местного жителя, судно было небольшим и переполненным пассажирами. Кроме того, его техническое состояние вызывало опасения.

После опрокидывания лодки шестерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. Среди спасенных — четверо детей и двое взрослых.

Сотрудник местного медицинского центра Нирмал Кумар сообщил, что двое детей находятся в критическом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, 13 детей погибли.

Пока официально не сообщается, что именно стало непосредственной причиной опрокидывания лодки. Однако свидетельства очевидцев указывают на возможные проблемы с перегрузкой судна и его техническим состоянием.

Подобные происшествия на реках Индии происходят регулярно. Среди наиболее распространенных причин — перевозка слишком большого числа пассажиров, нарушение правил безопасности и недостаточное количество спасательных средств.

Особую опасность такие поездки представляют в темное время суток, когда обнаружить людей в воде и своевременно оказать им помощь значительно сложнее.

Трагедия в Бихаре вновь привлекла внимание к безопасности речных перевозок в Индии, особенно во время религиозных праздников, когда большое число людей направляется к местам проведения церемоний.

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#происшествие #трагедия #безопасность #Индия #спасатели #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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