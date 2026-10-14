В среду правительство Литвы приняло решение внести российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана в национальный список лиц, чьи средства и экономические ресурсы подлежат замораживанию.

По предложению Министерства иностранных дел (МИД) Литвы санкции в отношении олигархов будут действовать до конца 2027 года.

Как ранее сообщало агентство BNS, в конце сентября они были внесены в список нежелательных в Литве лиц.

Вильнюс принял это решение после того, как Европейский союз (ЕС) исключил их из своих «черных списков».

Литва не одобрила их исключение и воздержалась при голосовании по этому решению. После снятия санкций ЕС в Литве перестало действовать замораживание их средств на уровне Сообщества.

«Следует подчеркнуть, что Литва последовательно выступает против любых исключений из санкционных списков ЕС по политическим мотивам», - заявили в МИД.

По данным министерства, Латвия и Эстония уже применили к этим лицам национальные санкции.

Европейские санкции в отношении Усманова и Фридмана были сняты по требованию нескольких стран.

Официальные лица в Париже назвали интересы «национальной безопасности» мотивом для просьбы о снятии санкций с Усманова, однако отказались публично раскрывать подробности.

Как сообщила газета Financial Times, это требование могло быть связано с возможной сделкой по освобождению граждан Франции, удерживаемых в Азербайджане.

Люксембург, по словам дипломатов, требовал снятия санкций с Фридмана из-за того, что олигарх подал на страну в суд, требуя возмещения ущерба в размере 15 млрд евро за замораживание его активов в соответствии с санкциями ЕС.

По данным латвийского правительства, Усманов - влиятельный российский бизнесмен, связанный с главой режима Владимиром Путиным, он также является главным акционером USM Holdings.

Фридман также фигурирует как близкий к президенту России Путину бизнесмен и главный акционер Alfa Group.

Исключив упомянутых олигархов из «черных списков», государства-члены ЕС в конце сентября договорились продлить на три года санкции в отношении почти 3 тысяч физических и юридических лиц, связанных с агрессией России.