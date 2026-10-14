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Папе Римскому удалили долю легкого: что известно о его состоянии и дальнейших планах 0 198

В мире
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Папа Римский Лев XIV
ФОТО: пресс-фото

71-летний Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению злокачественной опухоли правого легкого. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, однако врачам еще предстоит выяснить, распространилось ли заболевание. Из-за госпитализации понтифика отменены ближайшие аудиенции, а запланированная на ноябрь зарубежная поездка оказалась под вопросом.

Папе Римскому Льву XIV во вторник провели операцию по удалению злокачественной опухоли легкого. Врачи удалили нижнюю долю правого легкого, чтобы обеспечить максимально полное удаление пораженных тканей. После хирургического вмешательства понтифик нормально пришел в сознание.

Как сообщает AFP со ссылкой на Ватикан, сама операция продолжалась около 90 минут, хотя в общей сложности Папа Римский провел в операционной три часа.

«Операция прошла успешно, осложнений не было», — говорится в официальном сообщении Ватикана.

Во время хирургического вмешательства подтвердился предварительный диагноз — аденокарцинома легкого. Это одна из разновидностей рака легкого, которая развивается из железистых клеток.

«Чтобы обеспечить радикальность хирургического вмешательства, была удалена нижняя доля правого легкого», — пояснили в Ватикане.

Несмотря на успешную операцию, обследование понтифика еще не завершено. По словам источника в Ватикане, медики проводят дополнительные исследования, чтобы установить, распространилось ли злокачественное заболевание за пределы первоначально обнаруженной опухоли.

Именно результаты этих обследований помогут врачам определить дальнейшую тактику лечения. Успешное удаление опухоли само по себе еще не означает завершения лечения онкологического заболевания.

При этом первые сообщения о состоянии Льва XIV после операции обнадеживающие. Источник в Ватикане рассказал, что понтифик пришел в сознание и даже попросил ужин.

В ближайшие дни Папа Римский останется под наблюдением врачей в римской университетской больнице Джемелли. Для восстановления ему предоставлена палата на десятом этаже медицинского учреждения.

Все папские аудиенции отложены до 20 октября. Кроме того, возникла неопределенность вокруг запланированной на ноябрь продолжительной поездки понтифика в Латинскую Америку.

Согласно первоначальной программе, с 6 по 17 ноября Лев XIV должен посетить Уругвай, Аргентину и Перу. Пока неизвестно, позволит ли состояние здоровья совершить это путешествие.

Нынешняя госпитализация стала первой для 71-летнего Льва XIV с момента его избрания главой Римско-католической церкви 8 мая 2025 года.

О проблемах со здоровьем понтифик сообщил публично всего за два дня до операции. В воскресенье после традиционной молитвы «Ангел Господень» он неожиданно рассказал верующим, собравшимся на площади Святого Петра, о результатах медицинского обследования.

По словам Папы Римского, врачи обнаружили у него небольшой узелок в легком «на очень ранней стадии».

«Врачи считают, что было бы правильно провести вмешательство», — объяснил тогда Лев XIV.

Обычно Ватикан крайне сдержанно сообщает о состоянии здоровья понтификов. Однако при предшественнике Льва XIV, Папе Франциске, эта практика начала меняться: Франциск достаточно открыто рассказывал о своих заболеваниях и лечении.

Теперь дальнейшие планы Льва XIV будут зависеть от восстановления после операции и результатов дополнительных обследований. Пока Ватикан подтверждает, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но окончательных выводов о распространенности заболевания еще нет.

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#медицина #Ватикан #Папа Римский #лечение #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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