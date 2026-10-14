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Ракеты заметили уже на подлете к Киеву: Зеленский рассказал об ударе по электростанции 7 3605

В мире
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: взрыв дома
ФОТО: пресс-фото

Российские баллистические ракеты вечером во вторник атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Под удар попала ТЭЦ-4, а украинские военные, по словам президента Владимира Зеленского, не получили от западных партнеров заблаговременного предупреждения о запуске ракет. Это уже второй подобный случай за последние дни. Был также разрушен жилой дом. В результате удара погибли два человека, еще 21 получил ранения.

Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, одной из целей которого стала ТЭЦ-4. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что баллистическая ракета попала в электростанцию, несмотря на работу украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает агентство AFP, Зеленский выразил недовольство отсутствием предварительной разведывательной информации от западных союзников. Журналисты агентства, находившиеся в украинской столице, слышали несколько взрывов.

«Удар российских баллистических ракет по Киеву. И снова никакого предварительного предупреждения от наших партнеров», — написал президент Украины в Facebook.

По его словам, основной целью атаки была энергетическая инфраструктура столицы.

«Главной целью была энергетическая инфраструктура, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, в нее попали», — сообщил Зеленский.

Удар привел и к человеческим жертвам. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы разрушен жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще 21 человек получил ранения, в том числе восьмилетний ребенок. Шестнадцать пострадавших доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

«В Деснянском районе 21 пострадавший. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых медики доставили в больницу. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кличко, слова которого приводит «Украинская правда».

Украинские системы ПВО обнаружили баллистические ракеты лишь на подлете к Киеву. Таким образом, времени на реагирование было значительно меньше, чем при заблаговременном получении информации о пусках.

«Это абсолютно несправедливо: когда они уничтожают нашу инфраструктуру, а Украина даже не получает ранних предупреждений о пусках баллистических ракет», — подчеркнул Зеленский.

Для Украины обмен разведданными с западными странами, прежде всего с США, остается важной частью системы защиты от российских атак. Такая информация позволяет раньше обнаруживать угрозы и готовиться к отражению ударов.

Ситуация повторяется уже второй раз за несколько дней. Вечером 12 октября Украина также не получила предварительных данных о российском ракетном ударе по Киеву. Позднее американская сторона объяснила отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями.

На этом фоне появились сообщения о возможных разногласиях между Киевом и Вашингтоном по поводу обмена разведывательной информацией.

Газета Financial Times ранее сообщила, что США пригрозили ограничить передачу разведданных и заблокировать поставки вооружений, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Официального подтверждения этой информации не было.

Новая атака произошла вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой договоренности между Россией и Украиной прекратить удары по энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим предприятиям.

В воскресенье Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social. Однако уже в понедельник Зеленский заявил, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются.

«Было ясно, что Путин не читает Truth Social», — прокомментировал украинский президент.

Таким образом, несмотря на заявления о возможном прекращении атак на энергетические объекты, Киев вновь сообщил о попадании ракеты в электростанцию. При этом вопрос своевременного получения Украиной разведывательной информации от союзников остается открытым.

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#США #Украина #разведка #энергетика #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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