Российские баллистические ракеты вечером во вторник атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Под удар попала ТЭЦ-4, а украинские военные, по словам президента Владимира Зеленского, не получили от западных партнеров заблаговременного предупреждения о запуске ракет. Это уже второй подобный случай за последние дни. Был также разрушен жилой дом. В результате удара погибли два человека, еще 21 получил ранения.
Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, одной из целей которого стала ТЭЦ-4. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что баллистическая ракета попала в электростанцию, несмотря на работу украинской противовоздушной обороны.
Как сообщает агентство AFP, Зеленский выразил недовольство отсутствием предварительной разведывательной информации от западных союзников. Журналисты агентства, находившиеся в украинской столице, слышали несколько взрывов.
«Удар российских баллистических ракет по Киеву. И снова никакого предварительного предупреждения от наших партнеров», — написал президент Украины в Facebook.
По его словам, основной целью атаки была энергетическая инфраструктура столицы.
«Главной целью была энергетическая инфраструктура, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, в нее попали», — сообщил Зеленский.
Удар привел и к человеческим жертвам. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы разрушен жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще 21 человек получил ранения, в том числе восьмилетний ребенок. Шестнадцать пострадавших доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
«В Деснянском районе 21 пострадавший. Среди них — восьмилетний ребенок. 16 раненых медики доставили в больницу. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — сообщил Кличко, слова которого приводит «Украинская правда».
Украинские системы ПВО обнаружили баллистические ракеты лишь на подлете к Киеву. Таким образом, времени на реагирование было значительно меньше, чем при заблаговременном получении информации о пусках.
«Это абсолютно несправедливо: когда они уничтожают нашу инфраструктуру, а Украина даже не получает ранних предупреждений о пусках баллистических ракет», — подчеркнул Зеленский.
Для Украины обмен разведданными с западными странами, прежде всего с США, остается важной частью системы защиты от российских атак. Такая информация позволяет раньше обнаруживать угрозы и готовиться к отражению ударов.
Ситуация повторяется уже второй раз за несколько дней. Вечером 12 октября Украина также не получила предварительных данных о российском ракетном ударе по Киеву. Позднее американская сторона объяснила отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями.
На этом фоне появились сообщения о возможных разногласиях между Киевом и Вашингтоном по поводу обмена разведывательной информацией.
Газета Financial Times ранее сообщила, что США пригрозили ограничить передачу разведданных и заблокировать поставки вооружений, если Украина не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Официального подтверждения этой информации не было.
Новая атака произошла вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой договоренности между Россией и Украиной прекратить удары по энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим предприятиям.
В воскресенье Трамп написал об этом в своей социальной сети Truth Social. Однако уже в понедельник Зеленский заявил, что российские удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются.
«Было ясно, что Путин не читает Truth Social», — прокомментировал украинский президент.
Таким образом, несмотря на заявления о возможном прекращении атак на энергетические объекты, Киев вновь сообщил о попадании ракеты в электростанцию. При этом вопрос своевременного получения Украиной разведывательной информации от союзников остается открытым.
A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our systems detected these missiles only when they were already virtually on approach to Kyiv. CHPP-4 is one of Kyiv’s key energy facilities.
According to our intelligence, the Russians are preparing further ballistic missile launches. The facts show that the Russians do not consider themselves bound by what the President of the United States said. Ukraine supported an energy ceasefire. Russia is targeting yet another power plant and the lives of our people.
And this is absolutely unjust: when they are destroying our energy infrastructure, and Ukraine is not even receiving early warnings about ballistic missile launches. It is important that the world does not stay silent about this. And it is important that the United States really see what is happening and who is responsible for this war continuing.
Please stay safe tonight and tomorrow. We are working to replenish our air defenses with anti-ballistic missiles.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026
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