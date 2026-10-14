Компания SpaceX без предупреждения ограничила для Украины работу системы Starshield, входящей в сеть Starlink. Это повлияло на боевые операции ВСУ на фронте в то время, как Россия усилила удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет The New York Times.

"Украина была ошеломлена, обнаружив ограничения, связанные с использованием системы Starshield, которые, по её словам, привели к сбоям в нескольких боевых операциях. По словам украинских чиновников, эти ограничения связали руки Украине, в то же время оставляя России свободу вести войну", – говорится в публикации.

Издание ссылается на заявление Министерства обороны Украины о том, что терминалы Starshield начали терять связь, когда устройства двигались со скоростью более 160 км/ч. Украинская сторона ведет переговоры с правительством США, SpaceX и партнерами по НАТО, чтобы решить эту проблему.

Ограничения затронули, в частности, тяжелые ударные дроны и дроны типа "крыло", которые атакуют российские позиции и логистические маршруты на оккупированных территориях. Украинский военный из 8-го корпуса ДШВ Александр предупредил: если ситуация не изменится, Россия сможет за несколько дней восстановить важные пути снабжения и лучше защищать свою технику от украинских ударов.

Советник президента Украины по военным технологиям Сергей Бескрестнов подчеркнул, что проблемы со Starshield также затрудняют применение дронов-перехватчиков против российских "Шахедов", в частности скоростных реактивных моделей.

"Фактически действия наших партнеров лишают нас одного из немногих способов защитить страну от реактивных "Шахедов"", – заявил Бескрестнов.

Бывший советник Министерства обороны Украины Сергей Стерненко также раскритиковал сложившуюся ситуацию. По его словам, Киев согласился на требование Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но взамен столкнулся с новыми ограничениями.

"Трамп искал любую возможность ослабить наши оборонные возможности", – написал Стерненко в соцсетях.

Как отмечает NYT, Украина опасается, что Вашингтон может также ограничить обмен разведывательными данными, необходимыми для предупреждения населения о ракетных ударах. На фоне сообщений об отсутствии заблаговременного предупреждения об одном из российских ударов Воздушные силы Украины уточнили, что получали информацию о трех последующих волнах атак той ночью.

Тем временем Россия продолжает наносить удары по энергетической системе Украины. Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что во время ночной атаки в среду были поражены все три киевские теплоэлектроцентрали. По данным издания, новые удары усугубляют угрозу перебоев с электроэнергией и водоснабжением в столице.