В ночь на среду украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутниковой системы Starlink, от которой зависит связь на фронте. По словам советника президента Украины Сергея Бескрестнова, компания SpaceX снизила скорость соединения для терминалов, находящихся в движении, не предупредив об этом украинскую сторону. Изменения привели к срыву нескольких военных операций и осложнили логистику.

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, предположительно ввела новые ограничения на работу спутникового интернета Starlink в Украине. Изменения затронули терминалы, используемые во время движения, и, по утверждению украинских представителей, негативно сказались на проведении военных операций.

Как сообщает агентство AFP, об этом в среду заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов.

«Этой ночью SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starlink, находящихся в движении», — сообщил он.

По словам Бескрестнова, украинские военные не получили предварительного уведомления о предстоящих изменениях в работе системы.

«Наши силы обороны не были предупреждены об этом ограничении, что привело к срыву нескольких операций», — заявил советник.

Он также связал произошедшее с политической обстановкой.

«Очевидно, что такие действия не могут быть случайными и связаны с текущей политической ситуацией», — добавил Бескрестнов.

При этом независимого подтверждения причин введения ограничений пока нет. В приведенном сообщении не содержится и объяснений со стороны SpaceX.

Starlink играет важную роль в обеспечении связи украинских подразделений с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Спутниковая система позволяет поддерживать интернет-соединение в районах, где обычная телекоммуникационная инфраструктура повреждена или недоступна.

Ограничение работы терминалов во время движения особенно существенно для подразделений, которым необходимо сохранять связь при перемещении техники и выполнении задач.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил AFP, что возникшие перебои прежде всего сказались на логистических возможностях армии. По его словам, сообщения о новых ограничениях начали поступать еще вечером во вторник.

«О некоторых ограничениях сообщалось уже вчера вечером. Таким образом, фактически это происходит одновременно с сегодняшним утренним ударом российских баллистических ракет», — отметил чиновник.

Совпадение по времени привлекло внимание украинской стороны, однако само по себе оно не подтверждает наличие связи между изменениями в работе Starlink и российской ракетной атакой.

Ситуация вновь поднимает вопрос о зависимости украинской армии от спутниковой системы, находящейся под контролем частной американской компании.

С начала полномасштабной войны позиция Илона Маска в отношении поддержки Украины неоднократно менялась, что уже вызывало дискуссии о надежности доступа к Starlink в условиях боевых действий.

Украинские власти ранее заявляли о намерении создать альтернативные возможности спутниковой связи. В августе Владимир Зеленский сообщил, что Киев совместно с одной из европейских стран работает над альтернативой Starlink. При этом президент не уточнил, какое именно государство участвует в проекте и на какой стадии находится разработка.

Пока Starlink остается важным инструментом связи для украинских военных, а последние ограничения вновь показали, насколько изменения в работе этой системы могут непосредственно влиять на выполнение задач на фронте.