НАТО не располагает признаками того, что Россия готовится к неминуемому нападению на территорию альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте на пресс-конференции в Таллине. При этом он подчеркнул, что отсутствие непосредственной угрозы не означает снижения бдительности: союзники готовы защищать каждую страну НАТО.

Выступая в столице Эстонии, Рютте заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за действиями России и оценивает возможные риски для безопасности своих членов.

По его словам, сейчас нет оснований утверждать, что нападение на одну из стран НАТО неизбежно в ближайшее время. Вместе с тем альянс сохраняет готовность реагировать на потенциальные угрозы.

Особое внимание генеральный секретарь уделил ситуации в Украине. Он призвал союзников активнее поддерживать украинскую противовоздушную оборону, поскольку защита городов и критически важной инфраструктуры остается одной из важнейших задач.

Рютте также прокомментировал вопрос об обмене разведывательной информацией между США и Украиной. Ссылаясь на заявления американского президента Дональда Трампа, он сообщил, что Соединенные Штаты не прекращали предоставлять Украине разведданные.

Таким образом, глава НАТО обозначил две параллельные задачи альянса: сохранять надежную оборону собственной территории и продолжать военную поддержку Украины.

Рютте также назвал предполагаемые гибридные действия России против союзников признаком слабости и подчеркнул, что НАТО подготовилось к киберугрозам и другим формам давления. По его словам, у альянса есть варианты реагирования, хотя не все ответные меры будут публичными.

Генеральный секретарь особо отметил оборонительный характер НАТО: альянс не намерен нападать на другие государства, но готов защищать своих участников в случае агрессии.

Заявления Рютте прозвучали 14 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

При этом вопрос о разведывательном сотрудничестве США и Украины остается чувствительным: ранее СМИ сообщали об угрозах Вашингтона приостановить обмен данными, однако 13 октября Трамп публично заявил, что сотрудничество продолжается.