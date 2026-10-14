Соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива вызвало протест в американском Сенате. Двенадцать сенаторов от обеих партий потребовали отменить сделку, которая, по их мнению, принесет России дополнительные доходы для продолжения войны против Украины, но практически не повлияет на цены на топливо в США.

Двенадцать американских сенаторов, среди которых шесть представителей Республиканской партии, обратились к президенту Дональду Трампу с требованием отказаться от соглашения о поставках российского дизельного топлива. Законодатели считают, что ослабление санкций против Москвы ради снижения цен на топливо противоречит интересам безопасности США.

Как сообщает AFP, инициатором совместного обращения стал сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Письмо подписали представители обеих партий, включая бывшего лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

«Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам безопасности США и является предательством украинского народа, продолжающего защищаться от преступной войны Путина», — говорится в обращении.

Сенаторы потребовали отменить соглашение, назвав его «подарком нашему противнику и предательством наших союзников».

Поводом для критики стала договоренность, о которой Трамп объявил после телефонного разговора с Владимиром Путиным в пятницу. Согласно озвученным условиям, Россия должна поставить крупные партии дизельного топлива на американский и мировой рынки, а Вашингтон временно ослабит санкционные ограничения. Кремль подтвердил наличие соглашения.

Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн планируется отправить в течение ноября и дополнительные 100 тысяч тонн — после этого. Общий заявленный объем превышает 900 тысяч тонн.

Министерство финансов США уже выдало временную лицензию, разрешающую операции с дизельным топливом российского происхождения, включая его продажу и импорт.

Белый дом рассчитывает таким образом сдержать рост цен на энергоносители, которые подорожали в США на фоне войны с Ираном.

Однако подписавшие обращение сенаторы сомневаются, что российские поставки смогут заметно изменить ситуацию на топливном рынке. По их оценке, экономический эффект будет незначительным, тогда как Москва получит дополнительные доходы от экспорта.

Законодатели опасаются, что эти средства будут использованы для финансирования российского вторжения в Украину, продолжающегося уже пятый год.

Таким образом, спор вокруг соглашения касается не только цен на дизельное топливо, но и санкционной политики Вашингтона. Временное разрешение на российский экспорт фактически открывает возможность для сделок, которые ранее ограничивались американскими санкциями.

Сенаторы призвали Трампа аннулировать выданную лицензию и вместо смягчения ограничений усилить экономическое давление на Россию. Для этого они предлагают использовать санкционные полномочия, утвержденные Конгрессом в сентябре.

Отдельно законодатели выступили за усиление давления на государства, которые, по их мнению, помогают Москве продолжать войну, прежде всего на Китай.

Примечательно, что среди противников сделки оказались влиятельные представители собственной партии Трампа. Разногласия проявились за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

Сомнения в экономической эффективности соглашения высказали и в Европейском союзе.

Во вторник еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис заявил, что предусмотренные договоренностью поставки российского дизельного топлива «не имеют никакого макроэкономического значения».

Кроме того, Домбровскис усомнился в способности России обеспечить обещанные объемы экспорта.

Таким образом, соглашение, которое администрация Трампа рассматривает как способ сдержать цены на топливо, столкнулось с критикой как внутри США, так и со стороны Евросоюза. Сенаторы требуют отменить санкционное послабление, однако о пересмотре договоренности Вашингтон пока не объявлял.