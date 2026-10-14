По всей стране прокатились акции протеста после того, как выяснилось, что предполагаемых насильников в качестве наказания отправили на специальные образовательные курсы по теме сексуализированного насилия и предложили им написать об этом эссе.

Корнеллский университет, который входит в престижную "Лигу плюща" элитарных ВУЗов в США, приостановил проведение всех вечеринок студенческих братств на фоне растущей критики в связи с тем, как руководство университета отреагировало на предполагаемое групповое изнасилование, произошедшее в 2024 году.

В сентябрьском иске женщины, публике представленной лишь как "Джейн Доу" (Джон и Джейн Доу - традиционный в США и Канаде заменитель настоящего имя человека, которое неизвестно или намеренно скрывается), утверждалось, что несколько членов братства «накачали её алкоголем и наркотиками до состояния опьянения», после чего она на протяжении нескольких часов подвергалась сексуальному насилию.

Предполагаемые насильники затем распространили сообщения о "доступной" женщине на кампусе в Snapchat-канале братства и чачтных СМС-сообщениях.

По всей стране начались акции протеста в поддержку "Джейн Доу": администрацию Корнелла обвиняли в том, что университет не наказал причастных к этому делу мужчин в достаточной мере.

После внутреннего расследования университета только двое из семи обвиняемых студентов были отчислены, а остальные получили более мягкие дисциплинарные взыскания. Руководство вуза обязало их пройти специальные образовательные курсы по теме сексуализированного насилия и написать эссе.

Деятельность братства была приостановлена после того, как "Джейн Доу" впервые сообщила об инциденте, и руководство университета применило дисциплинарные меры к ряду студентов, однако уголовные обвинения не были предъявлены.

В заявлении, опубликованном во вторник, президент Корнелла Майкл Котликофф сказал, что он «глубоко сожалеет о вреде, причиненном Джейн Доу» , и что «этот акт сексуального насилия произошел в нашем сообществе Корнелла».

«Все вечеринки и общественные мероприятия в домах Межбратского совета (IFC) Корнелла будут приостановлены до конца 2026–2027 учебного года», — говорится далее в его заявлении, в котором также отмечается, что это позволит провести «тщательный анализ жизни студенческих братств в Корнелле с целью определения, можно ли позволить им и дальше существовать и как сделать это безопасно».

Корнеллский университет, расположенный в Итаке, штат Нью-Йорк, будет применять в отношении нарушений этого правила политику «нулевой терпимости»: деятельность любой такой братской организации будет прекращена, если выяснится, что она устроила вечеринку или общественное мероприятие в своих помещениях.

«Очевидно, что женщины на нашем кампусе по-прежнему задаются вопросом, обеспечена ли их безопасность. Мы должны отреагировать на эту ситуацию, признав свои недостатки и приняв конструктивные меры», — сказал Котликофф.

Университет также назначил бывшего заместителя генерального прокурора США Салли Йейтс для проведения «всестороннего независимого расследования» реакции университета на обвинения в изнасиловании.

Однако Котликофф заявил во вторник, что «очевидно: мы не можем ждать результатов этой проверки, чтобы принять меры».

Другие меры, которые будут приняты этим элитным учебным заведением "Лиги плюща", включают назначение специального координатора по делам для оказания поддержки людям, сообщающим о случаях сексуального домогательства, а также привлечение полиции штата Нью-Йорк, чтобы позволить следователям этого ведомства расследовать любые будущие обвинения в сексуальном насилии на территории кампуса.