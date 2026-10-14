В Ормузском проливе затонул контейнеровоз, еще три судна подверглись атакам. Иран заявляет о подрыве на мине, британская компания сообщает о попадании снаряда. Связаны ли эти инциденты, пока неясно.

В Ормузском проливе, по данным иранских властей и британской компании по морской безопасности, затонул контейнеровоз. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду, 14 октября, сообщил, что грузовое судно загорелось и затонуло после взрыва мины. Британская компания Vanguard сообщила о затоплении контейнеровоза после атаки во вторник. Пока неясно, относятся ли оба сообщения к одному судну.

По заявлению КСИР, судно, перевозившее более 2500 контейнеров, пыталось пройти через пролив по неразрешенному и опасному маршруту. В ходе прохода оно наткнулось на мину. На опубликованных КСИР кадрах виден черный дым над судном и многочисленные контейнеры, дрейфующие в воде. Когда произошел инцидент, представители корпуса не сообщили.

Четыре судна подверглись нападениям

Британское управление морских торговых операций (UKMTO) еще вечером 13 октября сообщило об атаках на танкер и контейнеровоз. 14 октября ведомство проинформировало о еще двух нападениях, произошедших во вторник. Два контейнеровоза получили незначительные повреждения от снарядов неизвестного происхождения. Оба судна продолжили движение. О пострадавших в этих двух инцидентах не сообщалось.

По данным Vanguard, всего нападениям подверглись четыре судна. Контейнеровоз GFS Pride, ходивший под флагом Сингапура, затонул после попадания снаряда. По данным источников в сфере морской безопасности, судно было рассчитано на перевозку 2824 стандартных контейнеров (TEU). Пакистанские морские власти предупредили о дрейфующих контейнерах с затонувшего судна. Местонахождение танкера Alfonso остается неизвестным. Два других судна, GFS Giselle и Al Saadiyat, продолжили движение.

Затонувшие суда и изменение тактики Ирана

Согласно данным Международной морской организации ООН (IMO), GFS Pride стало вторым торговым судном, затонувшим в регионе с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

14 октября Vanguard сообщила также о затоплении балкера Cape Dao, ходившего под флагом Антигуа и Барбуды. По данным компании, судно затонуло после неудачной спасательной операции. Оно было поражено снарядом еще 23 сентября.

По данным источников в правительственных кругах Тегерана, Иран в настоящее время меняет тактику нападений на суда в регионе. Таким образом Тегеран намерен оказывать давление на президента США Дональда Трампа, поддерживая высокие цены на нефть.

Контроль над стратегическим маршрутом

С начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля Тегеран заявляет о контроле над стратегически и экономически важным Ормузским проливом и регулярно атакует суда, которые, по утверждению иранской стороны, следуют без разрешения. В ответ США ввели морскую блокаду иранских портов.

До начала войны через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа.