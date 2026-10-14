Первый день процесса по делу о подрыве "Северных потоков" завершился подачей ходатайства о прекращении дела в отношении украинца Сергея К. Прокуратура настаивает на квалификации его действий как военного преступления.

Первый день слушаний на судебном процессе по делу о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" завершился досрочно. В среду, 14 октября, защита 50-летнего гражданина Украины Сергея К. попросила Ганзейский высший земельный суд в Гамбурге прекратить судебное производство, передает корреспондент DW.

Одновременно адвокаты отвергли обвинение в том, что бывший офицер украинской армии совершил военное преступление. Кроме того, по их словам, нет доказательств того, что К. исполнял ведущую роль в организации совершенных четыре года назад подводных взрывов. Кроме того, выдача К. Италией была осуществлена ​​без законных оснований, поскольку итальянские суды принимали решение, не будучи осведомленными о выдвинутом обвинении в военном преступлении, указал один из трех адвокатов.

Обвинения в военных преступлениях

Федеральная прокуратура Германии обвиняет украинца в совершении военных преступлений. В день открытия судебного процесса представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение перед коллегией суда по делам государственной безопасности.

Согласно документу, К. вменяются в вину организация взрывов, разрушение сооружений и нарушение работы объектов общественной инфраструктуры. Поскольку эти действия обвиняемый совершил, будучи военнослужащим и с ведома государственных органов Украины, они должны квалифицироваться как военные преступления, заявил генеральный прокурор.

Первый день судебного процесса в Гамбурге

Открытие судебного процесса по делу о "Северных потоках" сопровождалось повышенным интересом СМИ, перед зданием суда вели съемку журналисты международных СМИ. Кроме того, как сообщал корреспондент DW, перед судом проходили две акции протеста - украинских активистов и немецкой левопопулистской партии BSW.

Перед началом слушаний адвокат К. Йес Майер-Локамп (Jes Meyer-Lohkamp) сообщил, что его подзащитный откажется от дачи показаний по существу дела. Как отмечает еженедельник Stern, адвокат при этом сослался на обращение к властям ФРГ бывшего командира К. - украинского военнослужащего Романа Червинского, считающегося ключевым организатором диверсии.

В письменном заявлении Червинский отмечает, что К., являвшийся членом секретного подразделения, не имеет права даже в суде рассказывать о своих действиях во время службы, а в случае нарушения этих обязательств в Украине ему грозит тюрьма. Поэтому адвокат К. считает, что его подзащитный лишен возможности эффективно защищаться, если ему отказывают в праве давать показания в суде, и намерен ходатайствовать о прекращении процесса, пишет далее Stern.

Новиков: роль играют не только факты, но и оценка действий диверсантов

В этой ситуации на прокуратуре лежит задача "исчерпывающим образом, вне всяких сомнений, показать, что все было именно так", сказал в интервью DW Илья Новиков, адвокат, входящий в группу защиты украинца Сергея К. "Судя по всему, одной из надежд до того, как Сергея К. выдали из Италии в Германию, для полиции, было то, что он начнет давать показания, сотрудничать, может быть, признается. А он с самого начала последовательно сохраняет молчание. Это значит, что они должны полностью вот от первой до последней буквы вся работа лежит на них", - пояснил Новиков.

По его словам, в этом деле также "важна не только фактическая сторона, но и оценка". "Например, была или не была эта труба законной военной целью, принимая во внимание, что идет война", - указывает Новиков.

Руководитель группы диверсантов на "Северных потоках"

По данным следствия, бывший украинский военнослужащий К. возглавлял группу диверсантов, в которую входили профессиональные водолазы, специалист по взрывным работам и шкипер. 26 сентября 2022 года они осуществили выезд к участку газопроводов неподалеку от датского острова Борнхольм и подорвали трубы, проложенные из РФ в Германию по дну Балтийского моря.

В результате четырех взрывов на глубине 80 м были повреждены обе ветки газопровода "Северный поток", подачу по которым РФ прекратила месяцем ранее, а также одна из двух веток "Северного потока - 2", который так и не был введен в эксплуатацию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Германии считают, что за подрывом "Северных потоков" стоит Украина. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отрицает какую-либо причастность Киева к диверсии на "Северных потоках".

Сергей К. был задержан во время отпуска в Италии в 2025 году и экстрадирован в Германию. Ему предъявлены обвинения в соучастии в военном преступлении (нападении на объекты гражданской энергетической инфраструктуры), нарушении работы систем жизнеобеспечения, а также в организации взрыва и разрушении сооружений.