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Армения и Азербайджан обсуждают передачу друг другу территорий 0 32

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арцвашен

Вопрос обмена существующими анклавами и эксклавами между Арменией и Азербайджаном является одним из вариантов, обсуждаемых в ходе переговоров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге для журналистов.

В Азербайджане расположен Арцвашен – анклав, который юридически принадлежит Армении. Также Пашинян назвал такие населенные пункты, как Кярки, Бархударлы, Софулу, Аскипар и Арцвашен.

Арцвашен — село, которое де-юре является эксклавом Армении, но с августа 1992 года фактически контролируется Азербайджаном. В советские годы село входило в состав Армянской ССР как эксклав, полностью окруженный территорией Азербайджанской ССР. Площадь эксклава составляет около 40 кв. км.

"Существует несколько вариантов решения вопроса об анклавах и эксклавах. Суть в том, что решение должно быть таким, чтобы по обе стороны границы не было анклавов и эксклавов – это один из обсуждаемых сценариев. Я чувствую, что понимание в Армении и Азербайджане необходимости поиска такого решения становится все более ощутимым, потому что мы все понимаем, что другой сценарий вызовет множество проблем, особенно среди жителей этих сел: как они будут пересекать границу и т. д.", – сказал он.

Премьер-министр отметил, что необходимо понять, какую именно формулировку будет иметь это решение в техническом и правовом плане, например, понадобится ли референдум или нет.

"Во-первых, необходимо провести делимитацию, точное определение территорий; мы должны знать, что представляет собой территория Арцвашена, чтобы предложить правильное решение", – отметил он.

Пашинян добавил, что, по его мнению, Армения и Азербайджан вступили в завершающую стадию институционализации мира, и важно, чтобы этот процесс завершился до 2031 года.

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#референдум #Армения #границы #Азербайджан #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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