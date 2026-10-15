В Чёрном море, в территориальных водах Румынии, произошли два серьёзных происшествия с танкерами, предназначенными для перевозки химических веществ и нефтепродуктов.

На одном из судов вспыхнул пожар, после которого семь членов экипажа числятся пропавшими без вести. Инциденты произошли на фоне появления российских беспилотников в воздушном пространстве Румынии, однако связь между этими событиями официально не установлена.

Пожар на танкере: поиски продолжаются

Утром в четверг, 15 октября, спасательные службы Румынии получили сигнал бедствия с танкера Wine Trader, следовавшего под флагом Сан-Марино.

Судно находилось приблизительно в 13 морских милях (около 24 километров) к юго-востоку от города Сулина, недалеко от устья Дуная.

На борту находились 12 человек. Согласно уточнённой информации Румынского морского управления, пятерых моряков удалось спасти, судьба остальных семерых остаётся неизвестной.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолёты Black Hawk, спасательные суда, пограничная полиция и другие экстренные службы. Работу спасателей осложняют сильное волнение моря и высокие волны.

Второй пожар произошёл несколькими часами ранее

Предыдущим вечером, 14 октября, пожар возник на другом танкере — Yara J, который находился на якорной стоянке в румынских территориальных водах неподалёку от Сулины.

Судно ходит под флагом Коморских Островов. Его экипаж самостоятельно справился с огнём, никто из моряков не пострадал.

По информации румынских властей, танкер находился без груза. Причина возгорания расследуется.

Российские беспилотники нарушили воздушное пространство Румынии

В ночь на 15 октября румынские военные обнаружили группу воздушных целей над Чёрным морем в районе украинского острова Змеиный.

По данным Министерства обороны Румынии, около 01:34 один беспилотник вошёл в воздушное пространство страны к юго-востоку от Сулины, а затем исчез с радаров.

На фоне происшествий с танкерами возникли предположения, что пожары могли быть вызваны ударами беспилотников.

Однако румынские власти пока не подтвердили такую версию. Расследование должно установить причины обоих пожаров.

За десять дней пострадали ещё пять торговых судов

Происшествия стали продолжением тревожной серии инцидентов в Чёрном море.

По данным Reuters, за последние десять дней в результате атак беспилотников у побережья Румынии и Болгарии пострадали как минимум пять других торговых судов. Сообщалось в общей сложности о 23 погибших или пропавших без вести моряках.

В отличие от последних происшествий, предыдущие атаки происходили за пределами территориальных вод государств НАТО.

Особую тревогу вызывает расположение нынешних инцидентов: устье Дуная и Сулинский канал являются важными транспортными маршрутами, используемыми в том числе для украинского экспорта.

Таким образом, главная опасность заключается не только в судьбе экипажей двух танкеров, но и в растущих рисках для гражданского судоходства непосредственно у границ НАТО. При этом ответственность за последние пожары пока не установлена.