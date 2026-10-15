Крупнейший аэропорт Германии столкнулся с перебоями в поставках авиационного топлива. Авиакомпания Lufthansa рекомендовала экипажам самолётов, направляющихся во Франкфурт-на-Майне, заранее заправляться дополнительным керосином. Причиной стали обмеление Рейна и ремонт топливного трубопровода.

По информации Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild, Lufthansa предупредила пилотов о необходимости учитывать ограничения в снабжении аэропорта Франкфурта авиационным топливом.

Одной из причин возникших трудностей стало продолжительное снижение уровня воды в Рейне. Из-за обмеления реки осложнилась доставка нефтепродуктов баржами, которые играют важную роль в транспортировке топлива по Германии.

Ситуацию усугубил плановый ремонт трубопровода, дополнительно ограничивший возможности поставок.

Чтобы уменьшить потребность в заправке непосредственно во Франкфурте, авиакомпания рекомендовала экипажам брать больше топлива в аэропортах вылета.

В частности, самолёты семейства Airbus A320 на отдельных маршрутах могут перевозить до восьми тонн дополнительного керосина. При этом фактический объём топлива зависит от продолжительности полёта, загрузки самолёта и эксплуатационных ограничений.

В Lufthansa подчеркнули, что речь идёт о предупредительных мерах. Пока компания не ожидает отмены рейсов из-за возникших трудностей.

Таким образом, перебои в поставках пока не привели к остановке авиасообщения, однако вынудили перевозчика изменить порядок подготовки некоторых рейсов. Ситуация показывает, насколько работа крупных авиационных узлов зависит не только от аэропортовой инфраструктуры, но и от речного транспорта и топливных трубопроводов.