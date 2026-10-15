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Франкфурт столкнулся с трудностями поставок авиакеросина: отменят ли рейсы? 0 95

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крупнейший аэропорт Германии столкнулся с перебоями в поставках авиационного топлива.
ФОТО: BB.LV/AI

Крупнейший аэропорт Германии столкнулся с перебоями в поставках авиационного топлива. Авиакомпания Lufthansa рекомендовала экипажам самолётов, направляющихся во Франкфурт-на-Майне, заранее заправляться дополнительным керосином. Причиной стали обмеление Рейна и ремонт топливного трубопровода.

По информации Reuters со ссылкой на немецкую газету Bild, Lufthansa предупредила пилотов о необходимости учитывать ограничения в снабжении аэропорта Франкфурта авиационным топливом.

Одной из причин возникших трудностей стало продолжительное снижение уровня воды в Рейне. Из-за обмеления реки осложнилась доставка нефтепродуктов баржами, которые играют важную роль в транспортировке топлива по Германии.

Ситуацию усугубил плановый ремонт трубопровода, дополнительно ограничивший возможности поставок.

Чтобы уменьшить потребность в заправке непосредственно во Франкфурте, авиакомпания рекомендовала экипажам брать больше топлива в аэропортах вылета.

В частности, самолёты семейства Airbus A320 на отдельных маршрутах могут перевозить до восьми тонн дополнительного керосина. При этом фактический объём топлива зависит от продолжительности полёта, загрузки самолёта и эксплуатационных ограничений.

В Lufthansa подчеркнули, что речь идёт о предупредительных мерах. Пока компания не ожидает отмены рейсов из-за возникших трудностей.

Таким образом, перебои в поставках пока не привели к остановке авиасообщения, однако вынудили перевозчика изменить порядок подготовки некоторых рейсов. Ситуация показывает, насколько работа крупных авиационных узлов зависит не только от аэропортовой инфраструктуры, но и от речного транспорта и топливных трубопроводов.

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#авиация
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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