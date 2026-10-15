В пакистанском городе Пешавар произошла страшная трагедия: обрушилась крыша частной школы, в которой находились дети. По последним данным агентства LETA/DPA, погибли 35 человек, в том числе 28 детей и учительница. Более 50 человек получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы, опасаясь, что под обломками остаются люди.

Трагедия произошла утром в четверг, 15 октября, в густонаселённом районе Пешавара — административного центра провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

По информации Associated Press, всем погибшим и пострадавшим школьникам было не более 13 лет.

В момент обрушения в школе проходили занятия. По сообщениям местных СМИ, в здании находились более 100 детей.

Родители искали детей среди погибших и раненых

Первыми на место происшествия прибежали жители соседних домов. Они начали помогать пострадавшим ещё до прибытия экстренных служб.

Спасатели прибыли через несколько минут после получения сигнала тревоги.

По словам местного жителя Мохаммада Хана, спасательные бригады осторожно разбирали обломки крыши, пытаясь добраться до детей и сотрудников школы, которые могли оказаться под завалами.

Тем временем возле разрушенного здания и государственной больницы Lady Reading Hospital собирались родители. Многие не знали, живы ли их дети.

В больнице объявили чрезвычайный режим работы, чтобы обеспечить помощь многочисленным пострадавшим.

Представитель медицинского учреждения Мохаммад Асим сообщил, что некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Владельца школы арестовали

Полиция начала расследование причин обрушения.

Начальник полиции Пешавара Саид Ахмед сообщил, что владелец частной школы задержан.

По его словам, здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии и имело конструктивные недостатки. Следствию предстоит установить, почему крыша обрушилась и кто несёт ответственность за случившееся.

В Пакистане обрушения зданий происходят сравнительно часто. Одной из причин подобных происшествий становится недостаточный контроль за соблюдением строительных норм, использование некачественных материалов и нарушение требований безопасности.

В июле этого года в городе Лахор обрушилась крыша строившегося учебного центра. Тогда погибли четверо школьников.

Число жертв может увеличиться

Спасательная операция в Пешаваре продолжается. Сотрудники экстренных служб обследуют разрушенные помещения и разбирают завалы.

Власти опасаются, что под обломками могут оставаться дети и взрослые.

Поскольку несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, окончательное число погибших может оказаться выше.