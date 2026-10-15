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Лидеры ЕС попросят Зеленского перестать публично критиковать Трампа - FT 1 146

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский и Трамп

Лидеры стран-членов Европейского Союза планируют призвать президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от резкой публичной критики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

По словам собеседников издания, лидеры стран ЕС намерены озвучить соответствующую просьбу Зеленскому во время закрытых переговоров в Брюсселе, которые пройдут 16 октября. Они подчеркнули, что европейские лидеры не обязательно считают критику Трампа со стороны Зеленского необоснованной, но опасаются, что публичные споры могут навредить дальнейшему сотрудничеству Украины с США.

"Возможно, это и правда, но не обязательно каждый раз говорить об этом вслух", - объяснил один из чиновников.

Один из собеседников издания добавил, что позиция 27 лидеров Евросоюза во время беседы с президентом Украины будет "сочувственной, но достаточно твердой". Он подчеркнул, что европейские лидеры планируют занять критическую позицию в отношении высказываний Зеленского, но намерены заверить украинского президента в дальнейшей поддержке со стороны Евросоюза.

Отношения между Зеленским и Трампом испортились после встречи в Нью-Йорке

Напомним, что в середине сентября президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США на саммит ООН, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Как писало The Wall Street Journal, на той встрече Трамп начал жестко расспрашивать Зеленского, почему Украина бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам. Более того, с тех пор американский лидер стал часто призывать президента Украины прекратить бить по российским НПЗ.

В издании считают, что именно та встреча стала началом конца "дружбы" Трампа и Зеленского. По словам высокопоставленных европейских и украинских чиновников, трудности Украины с доступом к спутниковым терминалам последовали за предупреждениями США о том, что Трамп может прекратить разведывательную поддержку или продажу оружия Киеву, если он не прекратит удары по российским НПЗ.

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#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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