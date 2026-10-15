Эстония также вошла в десятку лидеров, а Латвия оказалась лишь на 23-м месте из 27 стран ЕС. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования OpenAI.

Агентный искусственный интеллект отличается от обычных чат-ботов тем, что способен не только отвечать на вопросы и генерировать тексты, но и самостоятельно выполнять многоэтапные задачи, анализировать информацию и помогать в принятии решений.

Согласно исследованию OpenAI, в Литве на агентные инструменты приходится 85% выходных токенов, генерируемых корпоративными пользователями продуктов компании. Это самый высокий показатель среди государств Евросоюза.

На втором месте находится Кипр с результатом 81%, на третьем — Венгрия (79%). Далее следуют Польша (76%), Швеция (73%), Финляндия (72%) и Эстония (71%).

Латвия существенно отстаёт от соседей. Её показатель составляет всего 35%, что соответствует 23-му месту в Евросоюзе. Ниже расположились только Испания (30%), Португалия (29%), Австрия (26%) и Словения (22%).

Таким образом, Латвия уступает Литве на 50 процентных пунктов, а Эстонии — на 36 процентных пунктов. При этом средний показатель по Евросоюзу составляет около 55%.

Исследование также показало, что использование агентного ИИ в европейском бизнесе быстро растёт. С мая по начало октября 2026 года число еженедельно активных пользователей агентных инструментов среди малых и средних предприятий Латвии увеличилось в 5,8 раза. В Литве рост составил 6,8 раза, а в Эстонии — 7,8 раза.

В Министерстве экономики и инноваций Литвы считают, что активное внедрение передовых технологий способно повысить производительность труда, укрепить конкурентоспособность предприятий и создать дополнительную стоимость для экономики.

Вместе с тем результаты исследования требуют важного уточнения. OpenAI анализировала использование собственных корпоративных продуктов ChatGPT Enterprise и Business. Поэтому приведённые проценты не означают, что именно такая доля всех предприятий каждой страны внедрила агентный ИИ.

Тем не менее исследование выявляет заметное отставание Латвии от соседних балтийских государств по интенсивности использования агентных инструментов OpenAI. Пока Литва возглавляет европейский рейтинг, а Эстония находится среди лидеров, Латвия остаётся в его нижней части.