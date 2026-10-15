В итальянском Турине группа из примерно 40 молодых людей с закрытыми лицами ворвалась в три учебных заведения и устроила погром.

Нападавшие использовали металлические прутья и огнетушители, разбивали окна и уничтожали школьное имущество. При вмешательстве карабинеров один из сотрудников правоохранительных органов получил травму. Задержан 17-летний подросток.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, происшествия произошли утром в четверг, 15 октября.

По данным правоохранительных органов, участники группы скрывали лица под карнавальными масками и балаклавами.

Сначала ворвались в одну школу, затем направились в другие

Около восьми часов утра группа молодых людей проникла в старшую школу Sella на улице Монтеукколи.

Взломав дверь, некоторые участники погрома добрались до спортивного зала расположенной рядом начальной школы Ricardi di Netro.

Там они начали крушить мебель и спортивное оборудование, используя металлические прутья. Примерно через полчаса та же группа направилась к учебному заведению Bosso-Monti. Здесь погромщики разбили несколько окон, применяя огнетушители и металлические прутья. В результате нападений повреждения получили школьная мебель, спортивный инвентарь и оконные конструкции.

Карабинера ранили во время задержания

Карабинеры, прибывшие на место происшествия, заметили молодого человека в балаклаве, который, по их данным, разбивал оконную раму огнетушителем.

Подросток попытался скрыться, однако после непродолжительной погони пешком его задержали. При задержании он оказал сопротивление, сильно толкая сотрудников правоохранительных органов. В это время другие участники группы начали забрасывать карабинеров камнями. Один из камней попал сотруднику в левую ногу, вызвав внутримышечную гематому.

Пострадавшего доставили на машине скорой помощи в больницу Maria Vittoria. После оказания медицинской помощи его выписали. Врачи определили срок восстановления в десять дней.

Задержанному всего 17 лет

По информации ANSA, задержанному подростку 17 лет. Примечательно, что он не учится ни в одном из трёх учебных заведений, подвергшихся нападению.

Его задержали по подозрению в сопротивлении представителям власти, а также заявили о нём в правоохранительные органы в связи с причинением значительного ущерба имуществу при отягчающих обстоятельствах.

Подростка доставили в туринский центр первичного приёма несовершеннолетних, где он находится в распоряжении прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Обстоятельства нападений и возможная причастность остальных участников группы выясняются.