В столице Албании Тиране второй вечер подряд антиправительственные протесты перерастают в масштабные беспорядки. Демонстранты подожгли здание Министерства юстиции, атаковали другие государственные учреждения и вступили в столкновения с полицией. За один вечер задержаны 35 человек, ранения получили 14 полицейских. Евросоюз призвал стороны прекратить эскалацию насилия.

Массовые антиправительственные выступления в Албании переросли в столкновения с полицией и нападения на государственные учреждения. В среду, 14 октября, протестующие в Тиране подожгли несколько объектов, разгромили входы в министерства и повредили магазины и банки в центре столицы.

Как сообщает AFP, на протяжении нескольких часов полиция пыталась восстановить порядок, применяя водометы и слезоточивый газ. Демонстранты в ответ забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и бутылками с зажигательной смесью, поджигали мусорные контейнеры и сооружали баррикады из уличных ограждений.

Одним из наиболее серьезных эпизодов стало нападение на Министерство юстиции. Участники беспорядков разбили окна здания и устроили поджог. Полицейские оттеснили толпу, после чего пожарным удалось локализовать возгорание.

Нападению подверглось и Министерство финансов. Протестующие использовали металлические ограждения, чтобы разбить окна и выломать двери. Некоторым демонстрантам удалось ненадолго проникнуть внутрь, прежде чем полиция вытеснила их из здания.

После этого участники протестов направились к офису премьер-министра Эди Рамы и забросали его камнями. Полиция применила водомет. Возле входа загорелось дерево, однако пожарные быстро потушили огонь.

Еще один пожар произошел в Министерстве образования. Журналисты AFP стали свидетелями того, как двое человек перелезли через ограждение и забросили в здание сигнальные ракеты. Вскоре из окна повалил густой черный дым. Возгорание также удалось ликвидировать.

По сообщениям местных СМИ, протестующие пытались прорваться в полицейский участок, повредили вход и атаковали служебные автомобили. Кроме того, в центре Тираны были разбиты витрины магазинов, пострадали несколько банков.

По данным полиции, в результате беспорядков в среду ранения получили 14 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 35 человек.

Это уже второй вечер столкновений подряд. Во вторник пострадали шесть полицейских, а 16 участников беспорядков были задержаны.

Демонстранты требуют улучшить условия обучения в университетах и добиться отставки премьер-министра Эди Рамы. При этом нынешние выступления стали продолжением более продолжительной волны протестов. Антиправительственные акции в Албании проходят уже свыше четырех месяцев и собирают тысячи участников.

Первоначальным поводом для недовольства стал проект элитного туристического комплекса на юге страны, связанный с семьей президента США Дональда Трампа. Впоследствии протесты приобрели более широкий политический характер и стали сопровождаться требованиями смены правительства.

Министр внутренних дел Албании Эрвин Демо признал обоснованность опасений студентов, но заявил, что за насильственными действиями стоят «руки злоумышленников».

Полиция также утверждает, что во время протестов во вторник ее сотрудники столкнулись с непрекращающимися нападениями. По версии правоохранительных органов, группы людей в масках бросали в полицейских камни, петарды, тяжелые предметы и бутылки с зажигательной смесью.

На происходящее отреагировал Европейский союз, членом которого стремится стать Албания.

В ЕС выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Тиране и призвали все стороны снизить напряженность. Одновременно Брюссель потребовал расследовать сообщения о возможном чрезмерном применении силы полицией.

Для Албании, находящейся в процессе европейской интеграции, затяжной политический кризис приобретает дополнительное значение. Евросоюз внимательно следит не только за действиями демонстрантов, но и за тем, насколько власти соблюдают принципы правового государства при обеспечении общественного порядка.

Пока признаков скорого завершения протестов нет. Требования участников выходят за рамки первоначального спора вокруг туристического проекта, а столкновения в столице продолжаются второй день подряд.