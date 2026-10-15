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«Необязательно говорить об этом вслух». Лидеры ЕС попросят Зеленского об одной вещи 4 2053

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Встреча в верхах
ФОТО: пресс-фото

Лидеры стран Евросоюза намерены на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября в Брюсселе призвать его смягчить публичную критику президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с подготовкой саммита ЕС, европейские лидеры опасаются, что резкие высказывания Зеленского могут еще сильнее ухудшить и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Киевом.

По словам собеседников газеты, замечания украинского президента удивили европейских политиков, а их обращение к нему будет «сочувственным, но твердым». «Возможно, это (высказывания Зеленского) и правда, но необязательно говорить об этом вслух», — сказал один из источников FT.

В интервью Financial Times Зеленский ранее раскритиковал договоренности Трампа с Россией по поставкам дизельного топлива, а также заявил, что американский президент симпатизирует автократам и очень богатым людям. «Он открыто и громко заявляет, что любит таких людей и уважает их. Ведь, по его мнению, если человек способен оставаться лидером 20, 30 или 40 лет — значит, он обладает огромной силой», — сказал Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Киев, несмотря на прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, вновь не получил предупреждения союзников о российских баллистических ракетных атаках. Кроме того, он напомнил об ограничениях в работе терминалов спутниковой связи Starlink и отверг версию о техническом сбое. «Это была не техническая проблема, это было решение», — сказал Зеленский.

Ранее источники Axios сообщали, что на переговорах 9 октября спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной звучали угрозы прекратить передачу американских разведданных, если Киев не выполнит просьбу президента США остановить удары по российским НПЗ. CNN также сообщала, что Белый дом предупредил Украину и ее европейских союзников о готовности приостановить передачу разведывательной информации и продажу вооружений, если украинские атаки на российские энергетические объекты продолжатся. Semafor со ссылкой на источник писал, что в американской администрации обсуждают, следует ли продолжать передачу разведывательной информации Украине.

Трамп, в свою очередь, утверждал, что США не прекращали передавать Украине разведданные и продолжают работать с Москвой и Киевом над урегулированием конфликта, пишет The Moscow Times.

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#США #Украина #дипломатия #новости #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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