Украинские военные сообщили об ударе крылатой ракетой «Нептун» по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России. По утверждению Вооружённых сил Украины, в результате атаки уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М, а также оборудование, обеспечивавшее работу авиации.
Как сообщает BBC, удар был нанесён в четверг, 15 октября.
«В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование, предназначенное для обеспечения авиационных полётов, а в районе аэродрома зафиксированы неоднократные взрывы и возгорание», — говорится в заявлении украинских военных.
В интернете появились видеозаписи, на которых видны пламя и взрывы. Однако по одним лишь этим кадрам невозможно установить масштабы повреждений и подтвердить заявленное количество уничтоженных самолётов.
Су-34 — российский фронтовой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. Самолёты этого типа используются российской авиацией в войне против Украины.
Если информация об уничтожении сразу шести машин подтвердится, это будет значительной потерей для российской военной авиации.
На момент сообщения независимого подтверждения заявленных украинской стороной потерь не представлено.
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