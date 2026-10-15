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«Нептун» атаковал аэродром под Воронежем: сообщается о шести поражённых самолётах Су-34М 0 391

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украинские военные сообщили об ударе крылатой ракетой «Нептун» по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России.

Украинские военные сообщили об ударе крылатой ракетой «Нептун» по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России. По утверждению Вооружённых сил Украины, в результате атаки уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М, а также оборудование, обеспечивавшее работу авиации.

Как сообщает BBC, удар был нанесён в четверг, 15 октября.

«В результате атаки были уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М. Также было уничтожено техническое оборудование, предназначенное для обеспечения авиационных полётов, а в районе аэродрома зафиксированы неоднократные взрывы и возгорание», — говорится в заявлении украинских военных.

В интернете появились видеозаписи, на которых видны пламя и взрывы. Однако по одним лишь этим кадрам невозможно установить масштабы повреждений и подтвердить заявленное количество уничтоженных самолётов.

Су-34 — российский фронтовой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям. Самолёты этого типа используются российской авиацией в войне против Украины.

Если информация об уничтожении сразу шести машин подтвердится, это будет значительной потерей для российской военной авиации.

На момент сообщения независимого подтверждения заявленных украинской стороной потерь не представлено.

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#потери
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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