В Украине частично восстановлена работа спутниковых терминалов Starlink после ограничений, которые, по словам украинских властей, привели к срыву нескольких военных операций. Илон Маск заявил, что условия использования военной версии системы определяются американскими властями, а не компанией SpaceX.

Работа терминалов Starlink на движущихся объектах в Украине возобновляется при скорости до 160 километров в час. Об этом вечером 14 октября сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

«Работа Starlink на скорости до 160 километров в час возобновляется. Ударные дроны и дроны-перехватчики снова должны подняться в воздух», — заявил Федоров.

Ранее в тот же день советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития оборонных технологий Сергей Бескрестнов сообщил о неожиданном ограничении работы спутниковых терминалов, установленных на движущихся объектах.

По его словам, ограничения были введены компанией SpaceX ночью, причем украинские военные не получили предварительного предупреждения.

«Наши силы обороны не были предупреждены об этом ограничении, что привело к срыву нескольких операций», — сообщил Бескрестнов.

Он также выразил мнение, что произошедшее не было случайностью и связано с текущей политической ситуацией.

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP отметил, что перебои прежде всего серьезно ограничили военную логистику.

Для украинской армии Starlink давно стал одним из ключевых инструментов связи на фронте. Спутниковый интернет используется не только для передачи информации между подразделениями, но и при управлении беспилотниками. Поэтому ограничения работы терминалов в движении непосредственно затрагивают проведение военных операций.

На фоне сообщений о перебоях ситуацию прокомментировал владелец SpaceX Илон Маск. Он заявил, что ограничения для Starshield — специализированной системы спутниковой связи для государственных и военных заказчиков — устанавливаются американскими властями.

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяют американские военные, а в конечном итоге — президент США», — пояснил Маск.

При этом предприниматель подчеркнул различие между двумя сервисами. Starlink является коммерческой системой SpaceX, которую, по его словам, разрешено использовать для гражданских и оборонительных целей, но не для наступательных военных операций.

Таким образом, Маск возложил ответственность за ограничения военной системы Starshield на власти США. При этом из его заявления не следует однозначно, кто именно принял решение о конкретных ограничениях, затронувших украинские терминалы.

Спутниковая связь SpaceX играет важную роль в украинской обороне с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Вопросы ее доступности и условий использования неоднократно становились предметом разногласий.

Теперь работа терминалов на скорости до 160 километров в час восстанавливается, однако о полном снятии всех ограничений пока не сообщалось.