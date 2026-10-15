Несмотря на широкую критику в адрес дизельного соглашения между Трампом и Путиным, премьер-министр Болгарии Румен Радев вышел из общего ряда и положительно оценил это вызывающее споры соглашение.

В четверг утром президент Болгарии Румен Радев ошеломил Брюссель, поддержав спорную сделку по поставкам дизельного топлива, согласованную президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным — вопреки западным санкциям.

«Знаете, в чем сейчас заключается наша проблема в Европе? В высоких ценах на топливо», — заявил Радев на английском языке по прибытии на двухдневный саммит лидеров стран ЕС.

«Мы приветствуем любой шаг, направленный на снижение цен на топливо и обеспечение нашей конкурентоспособности».

Его слова пошли вразрез с позицией других лидеров Евросоюза, которые резко осудили эту сделку, назвав ее рискованной, опасной и ошибочной. Ради ее осуществления США ослабили санкции на импорт российского дизельного топлива, разрешив его поставки до апреля 2027 года.

«Мы крайне сожалеем об этом соглашении по дизельному топливу. Пусть объемы и невелики, но это шаг в неверном направлении, — отметил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. — Любой шаг, который помогает России увеличить финансирование войны, — это дурной знак».

Ранее в четверг верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила в интервью "Евроньюс", что сделка по дизельному топливу стала подарком для Путина в тот момент, когда Россия усиливает интенсивность своих бомбардировок.

«Возникает вопрос: что он (Путин) дал взамен? Мы видим, что он, напротив, наращивает атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Объявленное ранее прекращение огня со стороны России фактически не соблюдается», — сказала Каллас.

Еще одним свидетельством того, что позиция Радева расходится с общим курсом ЕС, стала его критика ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам — действий, которые Дональд Трамп призвал президента Владимира Зеленского немедленно прекратить. Зеленский, в свою очередь, дал понять, что эти операции будут продолжены.

«Я не поддерживаю удары по каким-либо нефтеперерабатывающим заводам», — заявил Радев.

«Я не поддерживаю удары по любым энергетическим объектам — точно так же, как не поддерживаю российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, — потому что это в конечном итоге бьет по нам самим. Цены в Европе (стремительно растут)».

Большинство европейских лидеров поддержали Зеленского, аргументируя это тем, что удары по российским НПЗ дают Киеву мощный рычаг давления на Москву. Они рассматривают просьбу Трампа как отчаянную попытку снизить цены на топливо в преддверии промежуточных выборов, на которых республиканцы рискуют уступить демократам контроль над обеими палатами парламента.

С момента своей победы на выборах в начале этого года Радев занял позицию, идущую вразрез с общепринятым в Европе мнением относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Недавно в интервью "Евроньюс" премьер-министр заявил, что стратегия Евросоюза, основанная на принципе «мира через силу», потерпела крах, и призвал других европейских лидеров перейти к дипломатическому взаимодействию с Кремлем.