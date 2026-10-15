32-летняя Махра Аль Нахайян, связанная через брак с правящей семьёй Абу-Даби, оказалась в центре громкого скандала в Великобритании. Женщину обнаружили в бессознательном состоянии на улице Лондона после употребления кокаина. Рядом с ней находился трёхлетний ребёнок, который без обуви играл возле оживлённой дороги.

Дело дошло до суда, где представительница влиятельной семьи признала себя виновной в ненадлежащем присмотре за ребёнком.

Как сообщает New York Post со ссылкой на британскую газету The Times, происшествие случилось в июне 2026 года в западной части Лондона.

Прохожие заметили женщину, сидевшую босиком на тротуаре и прислонившуюся к металлическому ограждению. Она находилась в состоянии, не позволявшем ей реагировать на происходящее. Рядом лежал мужчина, который также был без сознания.

Особую тревогу очевидцев вызвал маленький ребёнок, находившийся поблизости.

Ребёнок играл возле оживлённой дороги

Трёхлетний малыш без обуви находился на улице с самокатом, в непосредственной близости от движущихся автомобилей.

Заметив опасность, прохожие вмешались и оставались рядом до прибытия полиции.

«Прохожий заметил ребёнка, оставленного без присмотра, без обуви, с самокатом. Люди вмешались, поскольку он находился слишком близко к движущемуся транспорту», — рассказал в суде прокурор Рио Пахлаванпур.

Какие именно родственные отношения связывают Махру Аль Нахайян с ребёнком, публично не сообщалось.

Полчаса не могла ответить полицейским

Прибывшие сотрудники полиции попытались поговорить с женщиной, однако в течение примерно получаса она не могла отвечать на вопросы.

Когда Аль Нахайян наконец заговорила, то, по словам обвинения, начала кричать на полицейских.

«Это не бойня! Почему вас это так волнует? Почему вы так беспокоитесь?» — заявила она.

При досмотре у женщины обнаружили принадлежности для употребления наркотиков, однако самих запрещённых веществ при ней не оказалось.

Позднее Аль Нахайян признала, что употребляла кокаин в дни, предшествовавшие происшествию.

Лечение от зависимости и решение суда

Во время судебного разбирательства женщина признала вину по одному эпизоду ненадлежащего присмотра за ребёнком.

Её адвокат Стивен Вулло сообщил, что после случившегося подзащитная начала лечение от наркотической зависимости в реабилитационной клинике.

По его словам, трёхмесячная программа должна завершиться в конце октября. После этого Аль Нахайян намерена арендовать жильё неподалёку от клиники, продолжить амбулаторное лечение и посещать встречи сообщества «Анонимные наркоманы».

«В тот день она совершила серьёзную ошибку и осознаёт это», — заявил адвокат.

Суд назначил женщине двухлетний общественный надзор с обязательным прохождением реабилитации, а также денежные взыскания на общую сумму чуть менее 8000 долларов.

В ходе разбирательства стало известно, что Аль Нахайян ежемесячно получает содержание в размере более 10 500 долларов.

Представительница одной из богатейших династий мира

Махра Аль Нахайян принадлежит к правящей семье Абу-Даби через брак.

По оценке, приведённой New York Post, совокупное состояние династии Аль Нахайян составляет около 300 миллиардов долларов, что делает её одной из богатейших монарших семей мира.

Однако высокое положение и финансовые возможности не избавили женщину от уголовной ответственности.

История получила широкую огласку после судебного заседания, на котором были представлены обстоятельства происшествия и сведения о состоянии ребёнка в момент обнаружения женщины.