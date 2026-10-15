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Ради ядерной безопасности: на Запорожской АЭС объявили временное перемирие 0 152

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запорожская АЭС

Россия сообщила о достижении договорённости о временном прекращении боевых действий в районе Запорожской атомной электростанции. Это должно позволить специалистам восстановить повреждённую энергетическую инфраструктуру, от которой зависит безопасность крупнейшей АЭС Европы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на российскую государственную корпорацию «Росатом», договорённость была достигнута при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Речь идёт о проведении ремонтных работ на расположенной поблизости тепловой электростанции, которая обеспечивает внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. В сентябре в результате обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура, что создало дополнительные риски для ядерной безопасности.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что специалисты уже приступают к ремонтным работам.

По его словам, восстановить электроснабжение особенно важно в преддверии осенне-зимнего периода, когда возрастают риски, связанные с погодными условиями и расходом дизельного топлива, необходимого для работы резервных генераторов.

Запорожская АЭС, находящаяся под российским контролем с марта 2022 года, в настоящее время не производит электроэнергию. Все шесть её реакторов остановлены, однако станция по-прежнему нуждается в постоянном электроснабжении для охлаждения ядерного топлива и поддержания работы систем безопасности.

При прекращении внешнего энергоснабжения АЭС вынуждена переходить на резервные дизельные генераторы. Продолжительная потеря питания при отказе резервных систем может привести к перегреву топлива и серьёзной ядерной аварии.

В начале октября МАГАТЭ сообщало о повреждении трансформаторов расположенной поблизости тепловой электростанции в результате серии атак беспилотников. Тогда глава агентства Рафаэль Гросси начал переговоры о новом локальном перемирии, необходимом для проведения ремонтных работ.

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в военных действиях, создающих угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Главный вопрос теперь — удастся ли обеспечить соблюдение временного перемирия и завершить ремонт без новых обстрелов. На момент публикации сообщения Reuters о достигнутой договорённости стало известно со слов российской стороны; фактическое завершение работ ещё не подтверждено.

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#безопасность #обстрелы #Магатэ #перемирие #Росатом
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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