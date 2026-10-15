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Россия возобновила экспорт дизеля после сделки с США 1 58

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: танкер в море
ФОТО: Unsplash

После объявления Трампом "дизельной сделки" с Москвой Россия возобновила экспорт топлива. Первая партия объемом около 40 тысяч тонн отправилась из Приморска в Марокко, поставки могут вернуться к прежним масштабам.

После достижения договоренности с США Россия возобновила экспорт дизельного топлива. В балтийском порту Приморск 13 октября на борт танкера было загружено около 40 000 тонн малосернистого дизельного топлива, сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные 14 октября данные аналитической компании LSEG. После загрузки танкер направился в Марокко.

В Москве допускают возвращение к прежним объемам экспорта

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о переговорах между Россией и США по окончательному согласованию контракта на поставки дизельного топлива. Стороны работают над созданием механизма, который позволил бы осуществлять поставки, несмотря на западные санкции, действующие в отношении российских компаний, указал он.

До конца года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 млн тонн в месяц, что соответствует обычному для РФ объему экспорта, указал Новак.

"Дизельная сделка" Трампа с РФ

Экспорт российского дизельного топлива возобновился после того как президент США Дональд Трамп объявил о "дизельной сделке" с РФ, которая, как он надеется, приведет к снижению цен на горючее. В связи с этим администрация СШАприостановила действие американских санкций в отношении российского топлива, введенных из-за развязанной Россией войныпротив Украины.

После достижения договоренности с США Россия 10 октября отменила собственный частичный запрет на вывоз дизельного топлива, введенный из-за атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы и последовавшего дефицита топлива в России.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возобновлении ударов ВСУ по российским НПЗ, которые были приостановлены в соответствии с желанием Вашингтона.

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#США #санкции #энергетика #экспорт #сделка #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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