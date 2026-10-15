В Псковской области России задержан 35-летний гражданин Швеции Фредди Линдхольм. Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что мужчина ранее участвовал в боевых действиях на стороне Украины и готовил диверсии против российских военных объектов. Шведские власти проверяют обстоятельства задержания.

По информации эстонского общественного вещателя ERR, российская ФСБ объявила о задержании гражданина Швеции в Псковской области — регионе, граничащем с Эстонией и Латвией.

Российская сторона утверждает, что задержанный участвовал в боевых действиях на стороне Украины, а затем якобы намеревался организовать диверсии против военной инфраструктуры России.

Государственные СМИ РФ распространили видеозапись, на которой мужчина, представленный как Фредди Линдхольм, предположительно признаётся в подготовке противоправных действий.

При этом независимого подтверждения изложенных российскими спецслужбами обстоятельств пока нет. Неизвестно также, в каких условиях было записано предполагаемое признание.

Швеция выясняет обстоятельства задержания

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что власти страны занимаются выяснением обстоятельств произошедшего.

По его словам, работа ведётся в том числе через шведское посольство в Москве.

Пока не сообщается, удалось ли шведским дипломатам получить доступ к задержанному и установить все обстоятельства дела.

Почему важно место задержания

Псковская область непосредственно граничит с двумя государствами НАТО — Эстонией и Латвией.

Однако само по себе задержание в приграничном регионе не означает, что предполагаемые действия мужчины были связаны с территорией стран Балтии.

Главным открытым вопросом остаётся достоверность обвинений ФСБ. На данный момент сведения о предполагаемой подготовке диверсий исходят от российской стороны, а независимых доказательств публично не представлено.

Согласно публикации ERR от 15 октября, ФСБ утверждает, что задержание произошло в Себежском районе Псковской области после предполагаемого незаконного пересечения российской границы. Российская спецслужба также заявила о возбуждении дела по обвинениям в незаконном пересечении границы, организации террористической деятельности и наёмничестве.

Шведский телеканал SVT связался с родственниками мужчины. Они подтвердили, что он ранее ездил воевать на стороне Украины, однако не сообщили сведений, подтверждающих обвинения в подготовке диверсий. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что власти пока располагают преимущественно сообщениями СМИ и выясняют обстоятельства через посольство.