Украина намерена возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневного перерыва, на который Киев согласился по просьбе США. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекратила атаки, а украинские военные столкнулись с ограничениями в получении американских разведданных и работе спутниковой связи Starlink.
Украина больше не намерена соблюдать ограничения на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете Financial Times, сообщает «Интерфакс-Украина», передает ЛЕТА.
«Запрет отменен. С этим покончено», — сказал Зеленский, комментируя решение о возобновлении атак на российские энергетические объекты.
По словам украинского президента, Киев в течение трех дней воздерживался от таких ударов, стремясь пойти навстречу американским партнерам. Однако Россия продолжала атаковать Украину.
Зеленский утверждает, что только за последнюю неделю в результате российских ударов погибли более 100 человек.
На этом фоне украинская сторона решила отказаться от одностороннего ограничения своих действий.
Угроза отключения разведданных и проблемы со Starlink
Зеленский также рассказал о давлении со стороны США, которое, по его словам, сопровождало обсуждение ударов по российской энергетической инфраструктуре.
Президент утверждает, что американские партнеры предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации, если атаки не остановятся.
«Если вы не прекратите атаки на энергетические объекты, мы заблокируем разведывательные данные», — так Зеленский передал содержание предупреждения.
Впоследствии, по его словам, украинская армия действительно временно лишилась предоставляемой США информации раннего предупреждения о пусках баллистических ракет.
Позднее Киеву объяснили произошедшее технической ошибкой.
Одновременно Зеленский сообщил о замедлении работы спутниковой системы Starlink по всей Украине. Он отверг предположение, что проблемы со связью были случайным техническим сбоем.
«Это была не техническая проблема, а отсутствие воли», — заявил президент.
Эти утверждения Зеленского касаются действий американской стороны. Независимого подтверждения причин ограничений разведывательной информации и проблем со Starlink в приведенном сообщении нет.
Для Украины доступ к предупреждениям о баллистических ракетах и устойчивой спутниковой связи имеет особое значение: эти системы используются для своевременного реагирования на угрозы и обеспечения коммуникаций.
При каких условиях Украина готова отказаться от ударов
Зеленский заявил, что Киев мог бы согласиться на прекращение атак по российским энергетическим объектам даже в условиях продолжающихся российских ударов, но только при получении дополнительных средств противовоздушной обороны.
В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для американских комплексов Patriot. По словам президента, это минимальное условие, которое Украина выдвигает в обмен на подобное ограничение.
Однако вместо усиления противовоздушной обороны Киев, как утверждает Зеленский, столкнулся с ограничениями в работе Starlink.
Таким образом, украинская сторона связывает возможность дальнейших уступок не только с действиями России, но и с конкретными гарантиями защиты от воздушных атак.
Зеленский опасается новых договоренностей США и России
В интервью Financial Times украинский президент также выразил обеспокоенность возможными соглашениями между Вашингтоном и Москвой.
По его мнению, отказ Украины от ударов по российским энергетическим объектам без встречных обязательств может создать условия для новых договоренностей США и России.
«Вопрос в том, когда будет заключено следующее соглашение? Возможно, речь пойдет о газе. Несомненно, речь пойдет о газе», — заявил Зеленский.
Это предположение украинского президента, а не сообщение о достигнутом или готовящемся соглашении.
Отдельно Зеленский прокомментировал отношения президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По его словам, Трамп открыто выражает симпатию к лидерам, которые способны оставаться у власти десятилетиями.
Призывы Трампа к Зеленскому уйти в отставку украинский президент назвал политической риторикой, которая, по его мнению, играет на руку Кремлю.
«Раскол между Европой и Соединенными Штатами или между Украиной и Соединенными Штатами помогает ему сплотить свою нацию. Это дает ему ощущение успеха», — сказал Зеленский, имея в виду Путина.
При этом президент Украины подчеркнул, что не ставит под сомнение стратегическую важность отношений с Вашингтоном. Он признал, что без американской поддержки Украине было бы «очень трудно» продолжать войну.
Таким образом, Киев одновременно заявляет о готовности возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и стремится сохранить сотрудничество с США, от которого зависят важнейшие элементы украинской обороны.
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