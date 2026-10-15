Украина намерена возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневного перерыва, на который Киев согласился по просьбе США. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не прекратила атаки, а украинские военные столкнулись с ограничениями в получении американских разведданных и работе спутниковой связи Starlink.

Украина больше не намерена соблюдать ограничения на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете Financial Times, сообщает «Интерфакс-Украина», передает ЛЕТА.

«Запрет отменен. С этим покончено», — сказал Зеленский, комментируя решение о возобновлении атак на российские энергетические объекты.

По словам украинского президента, Киев в течение трех дней воздерживался от таких ударов, стремясь пойти навстречу американским партнерам. Однако Россия продолжала атаковать Украину.

Зеленский утверждает, что только за последнюю неделю в результате российских ударов погибли более 100 человек.

На этом фоне украинская сторона решила отказаться от одностороннего ограничения своих действий.

Угроза отключения разведданных и проблемы со Starlink

Зеленский также рассказал о давлении со стороны США, которое, по его словам, сопровождало обсуждение ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Президент утверждает, что американские партнеры предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации, если атаки не остановятся.

«Если вы не прекратите атаки на энергетические объекты, мы заблокируем разведывательные данные», — так Зеленский передал содержание предупреждения.

Впоследствии, по его словам, украинская армия действительно временно лишилась предоставляемой США информации раннего предупреждения о пусках баллистических ракет.

Позднее Киеву объяснили произошедшее технической ошибкой.

Одновременно Зеленский сообщил о замедлении работы спутниковой системы Starlink по всей Украине. Он отверг предположение, что проблемы со связью были случайным техническим сбоем.

«Это была не техническая проблема, а отсутствие воли», — заявил президент.

Эти утверждения Зеленского касаются действий американской стороны. Независимого подтверждения причин ограничений разведывательной информации и проблем со Starlink в приведенном сообщении нет.

Для Украины доступ к предупреждениям о баллистических ракетах и устойчивой спутниковой связи имеет особое значение: эти системы используются для своевременного реагирования на угрозы и обеспечения коммуникаций.

При каких условиях Украина готова отказаться от ударов

Зеленский заявил, что Киев мог бы согласиться на прекращение атак по российским энергетическим объектам даже в условиях продолжающихся российских ударов, но только при получении дополнительных средств противовоздушной обороны.

В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для американских комплексов Patriot. По словам президента, это минимальное условие, которое Украина выдвигает в обмен на подобное ограничение.

Однако вместо усиления противовоздушной обороны Киев, как утверждает Зеленский, столкнулся с ограничениями в работе Starlink.

Таким образом, украинская сторона связывает возможность дальнейших уступок не только с действиями России, но и с конкретными гарантиями защиты от воздушных атак.

Зеленский опасается новых договоренностей США и России

В интервью Financial Times украинский президент также выразил обеспокоенность возможными соглашениями между Вашингтоном и Москвой.

По его мнению, отказ Украины от ударов по российским энергетическим объектам без встречных обязательств может создать условия для новых договоренностей США и России.

«Вопрос в том, когда будет заключено следующее соглашение? Возможно, речь пойдет о газе. Несомненно, речь пойдет о газе», — заявил Зеленский.

Это предположение украинского президента, а не сообщение о достигнутом или готовящемся соглашении.

Отдельно Зеленский прокомментировал отношения президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По его словам, Трамп открыто выражает симпатию к лидерам, которые способны оставаться у власти десятилетиями.

Призывы Трампа к Зеленскому уйти в отставку украинский президент назвал политической риторикой, которая, по его мнению, играет на руку Кремлю.

«Раскол между Европой и Соединенными Штатами или между Украиной и Соединенными Штатами помогает ему сплотить свою нацию. Это дает ему ощущение успеха», — сказал Зеленский, имея в виду Путина.

При этом президент Украины подчеркнул, что не ставит под сомнение стратегическую важность отношений с Вашингтоном. Он признал, что без американской поддержки Украине было бы «очень трудно» продолжать войну.

Таким образом, Киев одновременно заявляет о готовности возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и стремится сохранить сотрудничество с США, от которого зависят важнейшие элементы украинской обороны.