США предложили европейским союзникам разморозить часть российских государственных активов и передать их под контроль финансовой структуры, связанной с администрацией Дональда Трампа. В Вашингтоне рассматривают такой вариант в контексте возможного мирного соглашения с Россией, однако европейские представители выступили против инициативы.

Американские переговорщики представили европейским партнерам несколько вариантов использования замороженных российских активов, включая создание специальной финансовой структуры под контролем администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника, передает LETA со ссылкой на «Украинскую правду».

Предложение прозвучало 10 октября на встрече в Майами, в которой участвовали представители Украины, Франции, Великобритании, Германии, Евросоюза и НАТО. Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По данным издания, один из обсуждавшихся вариантов предусматривал размораживание части российских суверенных активов и их перевод в новую финансовую структуру специального назначения, которая находилась бы под контролем администрации Трампа.

Речь идет о средствах, заблокированных западными странами после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Тогда союзники заморозили активы Центрального банка России на сумму около 260 миллиардов евро. Большая часть этих денег находится в Евросоюзе, прежде всего в бельгийском депозитарии Euroclear.

Таким образом, обсуждение касается не только возможного использования российских средств, но и того, кто будет контролировать их дальнейшую судьбу. Именно этот вопрос стал одним из главных разногласий между Вашингтоном и европейскими партнерами.

Как утверждают источники Financial Times, европейские участники переговоров категорически отвергли американский план. Представители ЕС выступили против передачи контроля над российскими активами Вашингтону, а также против возвращения какой-либо части этих средств Москве.

При этом окончательного решения о судьбе замороженных денег пока нет.

Американский чиновник подтвердил, что вопрос российских активов обсуждается в рамках подготовки возможного всеобъемлющего мирного соглашения. По его словам, рассматриваются различные механизмы размораживания средств и варианты их использования после окончания войны.

Он также подчеркнул, что на переговорах выдвигалось множество идей, но ни одна из них пока не стала согласованным решением.

Обсуждение российских активов происходит на фоне попыток Вашингтона возобновить мирные переговоры с Москвой. По имеющейся информации, в конце сентября и начале октября Уиткофф и Кушнер уже предлагали российской стороне экономические стимулы в обмен на частичное прекращение огня.

Теперь к числу обсуждаемых вопросов добавилась и возможная схема распоряжения замороженными российскими средствами.

Однако позиция европейских стран остается серьезным препятствием для реализации американского предложения. Поскольку основная часть активов находится на территории ЕС, без согласия европейских партнеров осуществить предложенный план будет сложно.