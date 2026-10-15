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Трамп отменил трансляцию казни майора-террориста Нидала Хасана 0 60

В мире
Дата публикации: 15.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и майор-террорист

Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что публичная трансляция казни бывшего майора армии США Нидала Хасана отменена.

По словам президента, Хасан является преступником, который убил 13 человек, включая беременную военнослужащую и ее нерожденного ребенка, а также тяжело ранил еще 32 человека.

Трамп напомнил, что во время администрации Барака Обамы ФБР перехватывало электронные письма между Хасаном и радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, но тогдашняя целевая группа по борьбе с терроризмом не увидела в них угрозы.

По мнению американского лидера, этот просчет стал серьезным провалом разведки. Изначально предполагалось, что трансляция смертной казни могла бы стать сдерживающим фактором для других террористов и показать позицию США.

Однако, как отметил Трамп, многие хорошие люди высказались против демонстрации смерти преступника в прямом эфире или в любом другом визуальном формате.

Приговор в отношении Хасана будет приведен в исполнение через расстрел, как и планировалось ранее.

При этом ближайшие родственники погибших получат право лично присутствовать при исполнении приговора, если они выразят такое желание, чтобы стать свидетелями справедливости.

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#США #терроризм #разведка #преступность #социальные сети #смертная казнь #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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