По словам президента, Хасан является преступником, который убил 13 человек, включая беременную военнослужащую и ее нерожденного ребенка, а также тяжело ранил еще 32 человека.

Трамп напомнил, что во время администрации Барака Обамы ФБР перехватывало электронные письма между Хасаном и радикальным проповедником Анваром аль-Авлаки, но тогдашняя целевая группа по борьбе с терроризмом не увидела в них угрозы.

По мнению американского лидера, этот просчет стал серьезным провалом разведки. Изначально предполагалось, что трансляция смертной казни могла бы стать сдерживающим фактором для других террористов и показать позицию США.

Однако, как отметил Трамп, многие хорошие люди высказались против демонстрации смерти преступника в прямом эфире или в любом другом визуальном формате.

Приговор в отношении Хасана будет приведен в исполнение через расстрел, как и планировалось ранее.

При этом ближайшие родственники погибших получат право лично присутствовать при исполнении приговора, если они выразят такое желание, чтобы стать свидетелями справедливости.