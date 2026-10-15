Один из самых титулованных клубов английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил.

Сейчас регулятор рассматривает варианты наказания. В частности, с команды могут снять до 80 очков, что приведет к вылету в низший дивизион. Эксперты также не исключают огромных штрафов и лишения клуба прошлых титулов, назвав инцидент «махинацией века».

Обвинение утверждает, что руководство «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2018 г. подавало недостоверные финансовые отчеты, скрывало реальные доходы от спонсоров и тайно доплачивало игрокам и тренерам в обход официальных ведомостей. Кроме того, клуб несколько лет отказывался сотрудничать со следствием.

В «Манчестер Сити» обвинения отвергают, заявляя, что честно соблюдали все процедуры. Клуб готовится подать апелляцию.