Одни общественники выступают за защиту вида, другие за сокращение популяции.

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс инициировало масштабное парламентское расследование для пересмотра статуса динго в национальных парках.

Парламентская комиссия получила почти 400 обращений от экологов, скотоводов и местных жителей. Власти пытаются найти баланс между защитой уникального хищника и охраной фермерских хозяйств.

Спор между экологами и фермерами

Динго занимают вершину пищевой цепи австралийского континента и естественным образом регулируют численность кенгуру, диких лис и других видов. Археологические находки также подтверждают многовековую культурную связь этих животных с коренными народами. Однако законы Нового Южного Уэльса до сих пор не дают динго статуса охраняемого вида, причисляя их к категории обычных диких собак.

Местные фермеры считают хищников прямой угрозой для своего бизнеса. В районах, где границы национальных парков прилегают к пастбищам, динго регулярно нападают на овец и коз. Подобные нападения приносят владельцам ранчо многотысячные убытки и вызывают постоянный стресс у жителей сельских общин.

Неэффективность традиционных методов

Традиционные программы массового уничтожения динго через расстановку ядовитых приманок показали низкую эффективность. Научное исследование на четырех крупномасштабных скотоводческих фермах доказало, что сокращение общего числа диких собак не уменьшает количество погибших телят и не защищает стада от внезапных набегов.

Специалисты призывают к внедрению бескровных методов контроля численности динго. Установка защитных ограждений, использование специально обученных собак-пастухов и точечный отлов проблемных особей позволяют надежно защитить фермы. Главным препятствием для массового применения таких мер остается их высокая стоимость.

Переход к мирному сосуществованию

Члены парламентской комиссии анализируют международный опыт управления крупными хищниками на границах охраняемых природных территорий. Специалисты предлагают официально признать динго аборигенным видом, ввести полный запрет на их отстрел в национальных парках и выделить государственные субсидии на установку ограждений. Новый Южный Уэльс рассчитывает стать лидером в разработке гуманных методов контроля дикой природы.