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Бюджет Евросоюза на семь лет: переговоры не привели к прорыву 0 577

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
ФОТО: Instagram

Первый день саммита ЕС не принес договоренности по бюджету Евросоюза на следующие семь лет. Германия и еще несколько стран призывают к экономии.

Переговоры европейских лидеров о бюджете Евросоюза на ближайшие семь лет не привели к прорыву - и продолжатся в декабре. Об этом в ночь на пятницу, 16 октября, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в федеральном правительстве ФРГ.

По словам собеседников AFP, во время саммита глав государств и руководителей правительств стран-членов ЕС в Брюсселе столкнулись несколько позиций, которые привели к "противоречивым дебатам". Как указывает агентство, эти позиции были известны еще до начала переговоров. Часть государств, среди которых Германия, Австрия, Швеция, Дания, Нидерланды и Финляндия, призывает к экономии, в то время как другая, включая Францию, Испанию и Польшу, выступает за увеличение бюджета ЕС.

Минувшим летом Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета объемом почти два триллиона евро. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила сократить бюджет на 140 млрд евро (примерно на 8%).

Предложение Ирландии предполагает сокращение расходов бюджета ЕС в сферах развития конкурентоспособности, научных исследований, обороны, а также внешней политики.

Страны-члены ЕС хотят согласовать бюджет до конца 2026 года

На саммите Франция сделала ставку на введение новых общеевропейских сборов, которые позволили бы увеличить бюджет без повышения взносов государств-членов. В частности, речь идет о введении сборов на цифровые услуги, криптоактивы и азартные игры в интернете.

Следующий саммит Евросоюза пройдет в декабре. Многие из 27 стран-членов ЕС хотят утвердить долгосрочный бюджет до конца года, поскольку в 2027-м в нескольких странах в результате выборов к власти могут прийти евроскептики и популистские силы.

Так, на президентских выборах во Франции победить может ультраправый политик Марин Ле Пен. Как пишет AFP, нынешний глава страны Эмманюэль Макрон уже предупредил, что в таком случае достичь соглашения по бюджету ЕС будет "трудно".

Перед началом переговоров канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал "существенно" сократить предложенный Еврокомиссией проект бюджета и категорически отверг идею выделить дополнительные средства на традиционные крупные статьи расходов - сельское хозяйство и политику сплочения.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер не исключил, что переговоры могут затянуться и продолжиться в следующем году.

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#саммит #Франция #Ирландия #бюджет #переговоры #экономия #Евросоюз #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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