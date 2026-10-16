Сельскохозяйственные организации призывают правительство не допустить предусмотренного в многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) сокращения финансирования для сельского хозяйства примерно на 20%. Сельскохозяйственные организации призывают правительство не допустить предусмотренного в многолетнем бюджете Европейского союза (ЕС) сокращения финансирования для сельского хозяйства примерно на 20%.

Общество "Крестьянский сейм" заявило, что решения Евросовета приведут к уничтожению сельского хозяйства. Также фермеры обратили внимание на то, что необходимо прекратить дискриминацию латвийских хозяйств, выражающуюся в длительно выделяемых более низких прямых платежах. Министерство земледелия согласно с тем, что в ходе переговоров по бюджету ЕС необходимо добиться дополнительного финансирования, так как нельзя полагаться на возможность внутреннего перераспределения средств между отраслями для компенсации его сокращения.

В предложениях Европейской комиссии по многолетнему бюджету на 2028-2034 гг. для сельского хозяйства Латвии выделено около 2,6 млрд евро, что почти на 650 млн меньше, чем в предыдущем бюджете. Заместитель председателя правления "Крестьянского сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре отмечает, что сокращение запланированного для сельского хозяйства финансирования угрожает производству продуктов питания.

Руководитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис считает, что на переговорах лидеров стран по бюджету, которые продлятся еще несколько месяцев, необходимо особо подчеркнуть ситуацию с безопасностью в приграничных регионах на востоке.

"Мы надеемся, что премьер-министр будет достаточно тверд и требователен в том, что в нынешней ситуации как сельское хозяйство, так и безопасность - это те вопросы, к которым у Европы должно быть в некотором роде особое отношение в Латвии, в Балтии, а также в Финляндии и Польше, то есть приграничных странах. Но если сокращение действительно произойдет, нам придется довольно существенно пересмотреть порядок покрытия расходов на использование субсидий", - отметил руководитель организации.

Обеспокоенность по поводу планируемого сокращения финансирования выразила и Европейская фермерская организация "Copa-Cogeca", а "Крестьянский сейм" не исключает, что это может привести к масштабным протестам, в том числе в Латвии.