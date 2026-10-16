Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие. По появившимся сообщениям, дедушка устроил для него семейный ужин в Белом доме, в Красной гостиной.

За праздничным столом собрались всего четыре человека: сам Джозеф, его родители и президент США. В социальных сетях это событие уже называют первой бар-мицвой в истории Белого дома.

Бар-мицва — важнейшее событие в жизни еврейского мальчика. В 13 лет он становится религиозно совершеннолетним и начинает самостоятельно отвечать за соблюдение заповедей. Традиционно церемония сопровождается чтением Торы и семейным праздником.

Но за историей Джозефа Кушнера стоит нечто гораздо большее, чем необычное место проведения семейного торжества.

От расстрельных рвов и партизанских лесов — к новой жизни в Америке

Особый смысл этой истории придаёт судьба предков Джозефа Кушнера, в честь одного из которых он получил своё имя.

Его прадед Джозеф Кушнер, урождённый Берковиц, и прабабушка Рей Кушнер пережили Холокост. Их история связана с Новогрудком — городом на территории современной Беларуси, где во время нацистской оккупации было уничтожено большинство местных евреев.

Рей оказалась узницей Новогрудского гетто. Она пережила массовые убийства, потеряла близких и постоянно находилась под угрозой смерти.

В сентябре 1943 года Рей стала одной из участниц невероятного побега. Узники гетто тайно прорыли подземный тоннель длиной более 200 метров, через который попытались выбраться на свободу. Не всем удалось спастись: некоторых беглецов обнаружили и убили. Но Рей смогла добраться до леса.

Там действовали еврейские партизаны братьев Бельских — Тувии, Асаэля и Зуся. Они не только сражались с нацистами, но и спасали евреев, организовав в лесах настоящее поселение, где укрывались сотни людей, в том числе женщины, дети и старики.

Именно в этих лесах Рей вновь встретила Джозефа Берковица, с которым была знакома ещё до войны. Оба пережили преследования и потерю близких, но сумели выжить.

После освобождения они поженились. В 1949 году супруги эмигрировали в США, где начинали практически с нуля. Джозеф занялся строительством и недвижимостью, со временем создав успешный семейный бизнес. Их потомки стали одной из известных американских предпринимательских семей.

Внук Джозефа и Рей, Джаред Кушнер, женился на Иванке Трамп — дочери будущего президента США. А их сын получил имя Джозеф в память о прадеде, которому когда-то пришлось скрываться от нацистов в белорусских лесах.

Могли ли Джозеф Берковиц и Рей Кушнер, спасавшиеся от смерти в оккупированной Беларуси, представить, что однажды их правнук будет отмечать своё тринадцатилетие в Белом доме, за одним столом с президентом Соединённых Штатов?

От Новогрудского гетто и партизанского лагеря братьев Бельских до Красной гостиной Белого дома прошло чуть больше восьмидесяти лет. Для истории — совсем немного. Для одной семьи — целая невероятная эпоха.