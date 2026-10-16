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Если Путин победит: Зеленский предупредил Европу о нашествии десятков миллионов украинцев 4 532

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: мигранты
ФОТО: Unsplash

В случае поражения Украины в Европу приедут 20 млн украинцев, заявил в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский. Его слова передает агентство Adnkronos.

«Что произойдет, если мы падем? Приедут, не знаю сколько, 20 миллионов украинцев приедут в Европу», — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Европейского совета.

Лидеры Дании, Италии и Польши тем временем настаивают на ужесточении позиции ЕС по вопросам нелегальной миграции, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС и проект выводов саммита ЕС.

«Миграция «вызывает обеспокоенность у многих европейских граждан и представляет собой вызов для сплоченности наших обществ… и негативно влияет на уровень преступности», — говорится в проекте.

В проекте также говорится о необходимости полного контроля над нелегальными прибытиями и отказа от мер, которые могут стимулировать незаконную миграцию. Еврокомиссии предлагается рассмотреть механизм консультаций, чтобы страны ЕС координировали национальные решения, способные повлиять на соседей. По словам одного из собеседников Politico, предложенные формулировки вряд ли получат единогласную поддержку лидеров.

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#Украина #Европа #миграция #дипломатия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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