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Этой зимой еще миллионы украинцев могут стать беженцами, - прогноз ООН 1 317

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беженцы

В этом году миллионы украинцев столкнутся с еще одной тяжелой зимой, поскольку атаки на объекты критической инфраструктуры продолжаются. Повреждение жилья и рост стоимости жизни угрожают вынудить еще больше людей покинуть свои дома, приводит Reuters заявление миграционного агентства ООН.

Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что в ближайшие месяцы, после понижения температуры, многие семьи испытают трудности с обеспечением надежного отопления, электричества и водоснабжения.

"Зима приближается, и для многих украинцев предстоящие месяцы могут стать самыми трудными с начала полномасштабной войны", – заявил журналистам заместитель главы миссии МОМ в Украине Деян Кесерович.

Согласно последним данным МОМ, с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году почти 3,6 миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами на территории Украины, а еще около 3,8 миллиона вернулись после перемещения, часто в поврежденные или частично разрушенные дома.

Украинцы в Европе

Как заявила МОМ, украинцы, вернувшиеся в свои дома за последние три месяца, чаще всего заявляют о намерении снова уехать из-за обеспокоенности ухудшением условий жизни.

В европейских странах, таких как Польша, Германия и Чехия, в настоящее время проживает около 6 миллионов украинских беженцев. И по мнению Кесеровича, таким принимающим страны нужно готовиться к приезду большего числа украинцев в случае ухудшения ситуации.

Вероятно, стоит ждать новых украинцев и в Латвии.

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#Украина #война #кризис #Европа #миграция #беженцы #жизнь #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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