Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что после того, как европейские страны прекратят закупать энергоресурсы у России, появится возможность оказывать давление на других союзников, продолжающих торговлю с Москвой.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что после того, как европейские страны прекратят закупать энергоресурсы у России, появится возможность оказывать давление на других союзников, продолжающих торговлю с Москвой.

„Что мы должны сделать и не забывать, (...) так это посмотреть в зеркало на то, сколько и чего мы сами покупаем у России. Сегодня торговый оборот ЕС с Россией в 15 раз превышает оборот Соединенных Штатов с Россией. Объемы закупаемой нами нефти в разы больше, не говоря уже о закупках сжиженного природного газа“, – сказал министр в четверг в эфире передачи „Тема дня“ на телеканале LRT.

„Мы должны окончательно и бесповоротно прекратить закупку энергоресурсов у России, тогда мы сможем сильнее давить на других как политически, так и морально, и объяснять им, что следует или не следует делать“, – отметил глава литовской дипломатии.