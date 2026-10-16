Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали Евросоюз выделить отдельное финансирование на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в следующем многолетнем бюджете ЕС.

Общая стоимость проекта уже оценивается почти в 24 миллиарда евро, причём только первый этап в Латвии может обойтись в 6 миллиардов.

Как сообщает агентство LETA, совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен было передано 16 октября во время заседания Европейского совета в Брюсселе.

Документ подписали премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, глава правительства Эстонии Кристен Михал, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Руководители четырёх государств настаивают на том, чтобы в бюджете ЕС на 2028–2034 годы для Rail Baltica была предусмотрена отдельная статья финансирования в рамках европейского механизма Connecting Europe Facility.

По мнению авторов обращения, проект нуждается в стабильном и предсказуемом финансировании, без которого завершить строительство в запланированные сроки будет сложно.

Не просто железная дорога, а вопрос безопасности

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал совместное обращение хорошей новостью для Rail Baltica.

Он подчеркнул, что магистраль нельзя рассматривать как три отдельных национальных проекта. Речь идёт об общей европейской инфраструктуре, имеющей стратегическое значение для безопасности и военной мобильности.

По словам главы латвийского правительства, страны Балтии совместно с Польшей и Еврокомиссией согласовывают графики строительства, чтобы работы не останавливались.

В письме также подчёркивается, что Rail Baltica должна обеспечить более быстрое перемещение военных подразделений и техники НАТО и ЕС на восточном фланге Европы.

Одновременно железная дорога позволит интегрировать страны Балтии в общеевропейскую железнодорожную сеть, улучшить пассажирские и грузовые перевозки и повысить экономическую конкурентоспособность региона.

Сколько уже построено?

По данным авторов письма, почти половина основной трассы Rail Baltica в странах Балтии уже находится на стадии строительства либо подготовлена к началу работ.

Лидеры четырёх государств заверили руководство ЕС, что готовы выполнять свои финансовые обязательства и продолжать сотрудничество ради завершения проекта.

При этом они настаивают, что Rail Baltica должна сохранить статус одного из приоритетных инфраструктурных проектов Евросоюза.

Латвии потребуется до 6 миллиардов евро

На первом этапе в Латвии предполагается построить железнодорожную линию от границы с Литвой до границы с Эстонией.

Кроме того, планируется завершить работы на станции Rail Baltica в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, обеспечив соединение новой магистрали с существующей железнодорожной сетью.

Однако главной проблемой остаётся стоимость строительства. Согласно актуальным оценкам, первый этап Rail Baltica во всех трёх странах Балтии может обойтись в 14,3 миллиарда евро. Из этой суммы на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро, а с учётом индексации расходов стоимость может увеличиться до 6 миллиардов.

Общая стоимость всего проекта в странах Балтии оценивается уже в 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения: в 2017 году затраты на реализацию Rail Baltica оценивались всего в 5,8 миллиарда евро.

Таким образом, за девять лет расчётная стоимость проекта увеличилась более чем в четыре раза.

Теперь судьба одного из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории стран Балтии во многом зависит от того, какую сумму Евросоюз согласится выделить в следующем бюджетном периоде. Совместное обращение четырёх государств пока не означает, что необходимое финансирование гарантировано.