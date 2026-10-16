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Литва обогнала Латвию по позорному показателю 0 482

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BNS
Изображение к статье: Вильнюс
ФОТО: dreamstime

В Литве каждый пятый житель сталкивается с риском бедности, а в прошлом году в стране был зафиксирован самый высокий ее уровень во всем Европейском союзе (ЕС), сообщает Национальная сеть организаций по борьбе с бедностью (НСОББ).

В Литве каждый пятый житель сталкивается с риском бедности, а в прошлом году в стране был зафиксирован самый высокий ее уровень во всем Европейском союзе (ЕС), сообщает Национальная сеть организаций по борьбе с бедностью (НСОББ).

Последний обзор бедности и социальной изоляции показывает, что общий уровень бедности в Литве в прошлом году был самым высоким с 2018 года.

Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене отмечает позитивные тенденции в решении вопросов бедности в последние годы, однако это остается одним из крупнейших вызовов для государства.

«Мы должны признать, что бедность и социальная изоляция остаются одной из главных проблем. Особенно когда речь идет о пожилых людях, инвалидах, одиноких гражданах или семьях, сталкивающихся с различными трудностями», - сказала Ругинене на пресс-конференции в пятницу.

Директор НСОББ Айсте Адомавичене сообщила, что уровень риска бедности, рассчитанный по доходам населения за предыдущий год, в прошлом году достиг 22,6% - это на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году. Более высокий показатель фиксировался лишь семь лет назад (22,9%).

«В долгосрочной перспективе уровень риска бедности в Литве всегда колеблется около 20%. К сожалению, мы не совершили серьезного прорыва», - отметила А. Адомавичене.

Согласно обзору, порог риска бедности в прошлом году составил 699 евро в месяц на одного человека и 1468 евро на семью из двух взрослых и двух детей до 14 лет. Ниже этой черты проживало около 653 тыс. жителей Литвы.

«В европейском контексте мы, к сожалению, занимаем последнее место по уровню риска бедности. Лучшим результатом было пятое место с конца, что совершенно не радует», - сказала Адомавичене.

По данным обзора, уровень риска бедности в ЕС в прошлом году составил 16,3% - на 6,3 пункта меньше, чем в Литве. Помимо Литвы, самый высокий риск бедности зафиксирован в Латвии (22%), Болгарии (21,2%), Греции (19,6%) и Хорватии (19,5%).

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#Литва #Латвия #ЕС #статистика #бедность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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