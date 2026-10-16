Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва опасается бегства россиян из Калининградской области: военные останутся на границе до середины ноября 0 300

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литовская граница и Калининградская область
ФОТО: BB.LV/AI

Литва продлила участие армии в охране границы с российской Калининградской областью до середины ноября. Власти страны допускают, что в случае объявления мобилизации в России жители эксклава могут попытаться массово пересечь литовскую границу. Для усиления пограничной охраны планируется задействовать до 100 военнослужащих.

Соответствующее решение принял министр обороны Литвы Робертас Каунас по просьбе министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, сообщает агентство ELTA.

«Учитывая потенциальные потоки людей, которые могут попытаться покинуть Калининградскую область, и связанные с этим возможные случаи незаконного пересечения границы, мы в качестве меры предосторожности продлеваем усиленную охрану границы до середины ноября», — заявил Каунас.

Литва готовится к возможному наплыву людей из России

Литовские власти рассматривают несколько сценариев развития ситуации на границе с Калининградской областью.

Один из них связан с возможным объявлением мобилизации в России. В таком случае часть российских граждан, стремясь избежать призыва, может попытаться попасть на территорию Литвы. Именно этим риском власти объясняют необходимость сохранить дополнительные силы на границе.

При этом Министерство обороны Литвы подчёркивает, что, согласно данным военной разведки, существенных изменений в военной активности на территории Калининградской области в настоящее время не наблюдается.

Таким образом, решение об усилении охраны границы носит предупредительный характер.

Поводом стал инцидент на границе Латвии и Беларуси

Дополнительные меры безопасности были введены на прошлой неделе.

Тогда министр внутренних дел Мартинас Кателинас сообщил о решении привлечь армию к охране литовско-российской границы.

Одним из поводов стал инцидент на границе Латвии и Беларуси, где группа мигрантов в сопровождении вооружённых людей попыталась незаконно пересечь государственную границу.

Литовские власти рассматривают этот случай в контексте общей ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, при принятии решения учитывались сообщения о возможной мобилизации в России и риске появления людей, пытающихся незаконно попасть в Литву.

На границе останутся до 100 военнослужащих

На этой неделе министр внутренних дел Литвы подтвердил, что численность военнослужащих, привлекаемых к охране границы, пока не изменится.

Речь идёт о контингенте численностью до 100 человек.

Военные продолжат оказывать помощь Государственной пограничной службе Литвы как минимум до середины ноября.

При этом литовские власти не сообщают о зафиксированном массовом притоке людей из Калининградской области. Усиление охраны границы связано с оценкой потенциальных угроз, а не с уже начавшимся миграционным кризисом.

×
#Литва #Латвия #миграция #мобилизация #Беларусь #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр Лукашенко
Изображение к статье: Масштабный технический сбой нарушил работу воздушного транспорта по всей Италии.
Изображение к статье: Вирус Западного Нила
Изображение к статье: нефтепровод

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1
Изображение к статье: Руководство Европейского союза на саммите в Брюсселе открыто выразило поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Политика
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
6
Изображение к статье: суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Увеличение пенсии
Политика
Изображение к статье: Внук президента США Дональда Трампа, 13-летний Джозеф Кушнер, сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера, недавно отметил бар-мицву — еврейское религиозное совершеннолетие.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео