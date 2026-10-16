Литва продлила участие армии в охране границы с российской Калининградской областью до середины ноября. Власти страны допускают, что в случае объявления мобилизации в России жители эксклава могут попытаться массово пересечь литовскую границу. Для усиления пограничной охраны планируется задействовать до 100 военнослужащих.

Соответствующее решение принял министр обороны Литвы Робертас Каунас по просьбе министра внутренних дел Мартинаса Кателинаса, сообщает агентство ELTA.

«Учитывая потенциальные потоки людей, которые могут попытаться покинуть Калининградскую область, и связанные с этим возможные случаи незаконного пересечения границы, мы в качестве меры предосторожности продлеваем усиленную охрану границы до середины ноября», — заявил Каунас.

Литва готовится к возможному наплыву людей из России

Литовские власти рассматривают несколько сценариев развития ситуации на границе с Калининградской областью.

Один из них связан с возможным объявлением мобилизации в России. В таком случае часть российских граждан, стремясь избежать призыва, может попытаться попасть на территорию Литвы. Именно этим риском власти объясняют необходимость сохранить дополнительные силы на границе.

При этом Министерство обороны Литвы подчёркивает, что, согласно данным военной разведки, существенных изменений в военной активности на территории Калининградской области в настоящее время не наблюдается.

Таким образом, решение об усилении охраны границы носит предупредительный характер.

Поводом стал инцидент на границе Латвии и Беларуси

Дополнительные меры безопасности были введены на прошлой неделе.

Тогда министр внутренних дел Мартинас Кателинас сообщил о решении привлечь армию к охране литовско-российской границы.

Одним из поводов стал инцидент на границе Латвии и Беларуси, где группа мигрантов в сопровождении вооружённых людей попыталась незаконно пересечь государственную границу.

Литовские власти рассматривают этот случай в контексте общей ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, при принятии решения учитывались сообщения о возможной мобилизации в России и риске появления людей, пытающихся незаконно попасть в Литву.

На границе останутся до 100 военнослужащих

На этой неделе министр внутренних дел Литвы подтвердил, что численность военнослужащих, привлекаемых к охране границы, пока не изменится.

Речь идёт о контингенте численностью до 100 человек.

Военные продолжат оказывать помощь Государственной пограничной службе Литвы как минимум до середины ноября.

При этом литовские власти не сообщают о зафиксированном массовом притоке людей из Калининградской области. Усиление охраны границы связано с оценкой потенциальных угроз, а не с уже начавшимся миграционным кризисом.