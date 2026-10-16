«Пожалуйста, сообщите, хотите ли вы услышать от меня как от политика ответ по существу или формальный? Если интересует суть, то такова моя позиция: тема не затрагивает Трампа. Решение о том, кто займёт пост президента Украины, примут сами украинцы», — подчеркнул Лукашенко.

Он указал, что ранее Зеленский заявлял о готовности возглавлять Украину лишь в течение одного срока.

«Свои обещания необходимо выполнять. На избирательные участки следует прийти. В этом Трамп прав: если дал слово, то обязан его выполнить. Однако только не нужно диктовать. Трампу не следует указывать, что делать Украине», — заявил белорусский президент.