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Лукашенко жестко высказался о Трампе 1 1336

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, прокомментировал высказывания Дональда Трампа, американского лидера, о необходимости сменить Владимира Зеленского.

«Пожалуйста, сообщите, хотите ли вы услышать от меня как от политика ответ по существу или формальный? Если интересует суть, то такова моя позиция: тема не затрагивает Трампа. Решение о том, кто займёт пост президента Украины, примут сами украинцы», — подчеркнул Лукашенко.

Он указал, что ранее Зеленский заявлял о готовности возглавлять Украину лишь в течение одного срока.

«Свои обещания необходимо выполнять. На избирательные участки следует прийти. В этом Трамп прав: если дал слово, то обязан его выполнить. Однако только не нужно диктовать. Трампу не следует указывать, что делать Украине», — заявил белорусский президент.

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#выборы #Лукашенко #США #Украина #Зеленский #дипломатия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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