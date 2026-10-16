Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария призналась, что не смогла сдать экзамен на получение адвокатской лицензии. Признание вызвало вопросы к её профессиональной биографии: ранее она неоднократно представлялась юристом, а президент США Дональд Трамп называл её адвокатом.

Кэти Захария, приступившая к обязанностям пресс-секретаря Белого дома 12 октября, оказалась в центре скандала спустя всего несколько дней после назначения.

В интервью программе Hannity на телеканале Fox News она подтвердила, что не сдала квалификационный экзамен, необходимый для получения права заниматься адвокатской практикой в США.

Когда ведущий Шон Хэннити спросил, действительно ли она провалила экзамен, Захария ответила утвердительно. На следующий вопрос — пыталась ли она пересдать его — последовал отрицательный ответ.

Диплом есть, а лицензии нет

В 2011 году Захария окончила юридический факультет Университета Пеппердайна. После этого она переехала с мужем в Китай, где в 2011–2013 годах работала в пекинской юридической фирме Zhong Lun.

По словам Захарии, она занималась международным договорным правом и обладала необходимой для этой работы квалификацией.

Однако журналисты Reuters и The Washington Post не обнаружили сведений о том, что Захария когда-либо получала лицензию на адвокатскую практику в каком-либо американском штате.

В США одного юридического диплома недостаточно, чтобы самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. Для этого необходимо выполнить требования соответствующего штата, включая сдачу квалификационного экзамена.

Ситуацию осложняет то, что Захария ранее неоднократно представлялась юристом во время телевизионных выступлений. Дональд Трамп также называл её адвокатом, представляя нового пресс-секретаря своей администрации.

Работала главным юрисконсультом

Дополнительные вопросы вызвал период работы Захарии в организации Fix California, основанной соратником Трампа Ричардом Гренеллом.

Согласно её профессиональной биографии, в 2024–2025 годах она занимала там должность главного юрисконсульта.

Гренелл пояснил Reuters, что Захария выполняла различные обязанности старшего советника, в том числе координировала работу внешних юристов.

Как сообщает The Washington Post, две некоммерческие организации направили жалобы в адвокатскую палату Калифорнии с просьбой проверить, не занималась ли Захария юридической практикой без соответствующего разрешения.

Сама пресс-секретарь отвергает обвинения в намеренном введении общественности в заблуждение. Она утверждает, что консультировалась со специалистами и считала допустимым называть себя юристом, имея юридическое образование и опыт работы в международной сфере.

Первая пресс-конференция продлилась менее 15 минут

Скандал разгорелся на фоне неоднозначной реакции на первое выступление Захарии в новой должности.

Во вторник, 13 октября, она провела дебютный брифинг в Белом доме, который завершился менее чем через 15 минут. За это время пресс-секретарь ответила на вопросы лишь трёх журналистов.

Критики сочли выступление слишком коротким, однако Дональд Трамп публично поддержал свою сотрудницу, заявив, что она справилась хорошо.

Захария объяснила, что ей пришлось проводить пресс-конференцию практически без времени на подготовку.

Теперь вопросы вызывает уже не продолжительность её брифингов, а достоверность профессиональных сведений, которые новый представитель Белого дома сообщала о себе. При этом наличие адвокатской лицензии не является обязательным условием для работы пресс-секретарём президента США.