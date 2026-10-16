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Пачка сигарет почти за 12 евро: в Европе начинается новое подорожание табака — чего ждать Латвии? 2 699

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сигареты

Бундесрат окончательно одобрил повышение табачного налога в Германии. Уже с 2027 года сигареты и другие табачные изделия начнут дорожать, а к 2030 году средняя цена пачки вырастет до 11,78 евро.

Германский бундесрат в пятницу, 16 октября, окончательно одобрил повышение табачного налога в ФРГ. Представительство федеральных земель Германии не стало обращаться в согласительную комиссию, поэтому закон сможет вступить в силу с начала 2027 года. Накануне вечером за изменение законодательства проголосовал бундестаг.

В результате принятого закона средняя цена пачки из 20 сигарет к 2030 году вырастет почти на четыре евро - до 11,78 евро. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль рассчитывает, что в ближайшие годы дополнительные налоговые поступления составят в совокупности почти 12 млрд евро.

Фракции правящей в ФРГ коалиции ХДС/ХСС-СДПГ объясняют повышение налога необходимостью защиты общественного здоровья, высокими расходами системы здравоохранения на лечение заболеваний, связанных с курением, и стремлением сократить долю курильщиков среди молодежи и взрослых.

Налог будет расти поэтапно

В Германии сигареты курят миллионы людей. Согласно микропереписи 2025 года, доля курильщиков среди жителей в возрасте от 15 лет составила 19 процентов. Из них 14 процентов, по их собственным данным, курят регулярно, а 5 процентов - время от времени.

По сведениям Немецкого центра исследования рака, в 2023 году в Германии от заболеваний, связанных с употреблением табака, умерли около 131 тыс. человек.

Сигареты подорожают до 11,78 евро за пачку

Сейчас средняя цена пачки из 20 сигарет в Германии составляет 8,05 евро. Повышение будет происходить постепенно. В следующем году пачка будет стоить в среднем 9,10 евро, в 2028 году - 9,91 евро, в 2029 году - 10,81 евро, а в 2030 году - 11,78 евро. Подорожают также мелко резаный табак для самокруток, сигары, сигариллы и трубочный табак. Вырастут и налоги на электронные сигареты.

"Это хороший шаг в правильном направлении", - заявила Катрин Шаллер из Немецкого центра исследования рака. При этом она считает закон недостаточно амбициозным, поскольку, по ее мнению, альтернативы сигаретам будут и в дальнейшем слишком дешевыми и тем самым будут побуждать курильщиков переходить на них, а не отказываться от курения.

В качестве примеров Шаллер назвала мелкорезаный табак для самокруток и сигариллы, похожие на обычные сигареты, пишет "Немецкая волна".

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#курение #здоровье #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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