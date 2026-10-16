Европейские страны оказались на критическом перепутье: растущее недовольство граждан мешает политикам принимать решения, необходимые для преодоления экономических и международных проблем.

В результате возникает замкнутый круг — правительства не способны устранить причины общественного недовольства, поскольку политическая ситуация не позволяет им использовать наиболее эффективные инструменты. Об этом в интервью агентству LETA заявила директор аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур.

По мнению эксперта, нынешняя политическая ситуация в Европе всё меньше соответствует вызовам, с которыми сталкиваются государства и их граждане.

Причём проблема заключается не только во внешних обстоятельствах, но и во внутренних противоречиях европейских обществ.

Почему Европа не может выбраться из замкнутого круга

Бальфур считает, что европейские страны оказались в своеобразной ловушке.

Общественное недовольство влияет на внутриполитические процессы, а те, в свою очередь, препятствуют принятию решений, способных устранить причины этого недовольства.

«Некоторые из этих противоречий возникают внутри самих стран, другие имеют международное происхождение. Именно эти несоответствия беспокоят меня больше всего», — отметила эксперт.

По её словам, ситуация сохраняется настолько долго, что правительства постепенно утратили возможность использовать инструменты, необходимые для решения накопившихся проблем и устранения их первопричин.

Политики хотят перемен, но не понимают причин проблем

При этом директор Carnegie Europe не считает, что европейские политики обязательно руководствуются исключительно личными интересами.

Напротив, по её мнению, в Европе немало политических деятелей, которые искренне стремятся работать на общее благо и улучшать жизнь обычных людей.

Однако даже при наличии добрых намерений им зачастую не удаётся добиться результатов.

Причина, считает Бальфур, заключается в неправильной оценке происходящего.

Политики не всегда способны точно определить, что именно не работает в существующей системе. А без правильного понимания проблемы невозможно найти эффективное решение.

Решение есть, но европейские политики не хотят его использовать

Одним из главных противоречий нынешней европейской политики Бальфур называет отношение к дальнейшей интеграции Европейского союза.

На протяжении десятилетий ЕС развивался благодаря расширению сотрудничества между государствами, экономической интеграции и формированию единого рынка.

Именно эти механизмы позволяли европейским странам совместно решать задачи, которые было трудно преодолеть по отдельности.

По мнению эксперта, сегодня дальнейшее углубление интеграции могло бы помочь справиться со многими существующими проблемами.

Речь идёт не только о свободном движении товаров, но и об объединении финансовых рынков, расширении возможностей для перемещения людей и более открытой миграционной политике.

«Сегодня существует множество проблем, которые можно было бы решить или хотя бы смягчить благодаря большей интеграции. Объединяясь не только в сфере торговли товарами, но и в области финансирования, поддерживая большую мобильность и иммиграцию. Однако мы оказались в ситуации, когда политики этого не хотят», — заявила Бальфур.

Почему политики препятствуют объединению банков

В качестве конкретного примера эксперт привела банковский сектор.

По её словам, объединение банков из разных европейских стран нередко сталкивается с сопротивлением национальных политиков.

Причины такого сопротивления связаны с опасениями потерять контроль над финансовой системой собственной страны.

Политиков беспокоит возможность того, что крупный национальный банк перейдёт под контроль иностранной компании или международного финансового объединения.

В результате решения, которые могли бы способствовать дальнейшей экономической интеграции, блокируются из-за стремления сохранить национальное влияние.

Таким образом, главный парадокс современной Европы, по оценке Розы Бальфур, заключается в том, что инструменты для преодоления многих проблем уже существуют, но политическая ситуация препятствует их применению. Пока государства не смогут преодолеть противоречие между национальными интересами и необходимостью совместных действий, европейским правительствам будет всё труднее отвечать на вызовы современности.

Досье

Роза Бальфур — директор брюссельского аналитического центра Carnegie Europe, эксперт по европейской политике, международным отношениям и безопасности. Ранее работала в Германском фонде Маршалла США и Европейском центре политики. Имеет докторскую степень по международным отношениям Лондонской школы экономики и политических наук.