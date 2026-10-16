Россия договорилась с США о поставках миллионов баррелей дизельного топлива, однако выполнить обещание может оказаться непросто. После нескольких лет украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам российские мощности сократились примерно на 30%, а в сентябре экспорт дизеля, по данным аналитиков, полностью остановился.

Тем не менее эксперты считают, что первые поставки по соглашению с Дональдом Трампом Москва обеспечить сможет. Главный вопрос — хватит ли топлива для выполнения значительно более крупных обязательств до конца года.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, объявленная президентом США Дональдом Трампом сделка с Россией предусматривает возвращение значительных объёмов российского дизельного топлива на мировой рынок.

Однако договорённость достигнута в момент, когда российская нефтеперерабатывающая отрасль испытывает серьёзные трудности из-за продолжающихся украинских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о возобновлении ударов по российским энергетическим объектам.

Из 34 российских нефтеперерабатывающих заводов атакованы 22

Дизельное топливо производится из сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Именно эти предприятия на протяжении последних лет становятся целями украинских беспилотников.

Россия, в свою очередь, наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Согласно исследованию Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies), с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года нефтеперерабатывающие мощности России существенно сократились.

Украина начала наносить ответные удары по российской нефтегазовой инфраструктуре вскоре после начала войны, а в последнее время интенсивность атак увеличилась.

Только за первую половину 2026 года ударам подверглись 22 из 34 российских нефтеперерабатывающих заводов.

По оценкам аналитиков, доступные нефтеперерабатывающие мощности России сократились примерно на 30% по сравнению с довоенным уровнем.

Экспорт дизеля остановился, возник дефицит топлива

Россия занимает второе место в мире по экспорту дизельного топлива после Соединённых Штатов.

В обычных условиях страна производит больше дизеля, чем потребляет, и отправляет излишки за границу.

Однако повреждение нефтеперерабатывающих заводов привело к нехватке отдельных нефтепродуктов на внутреннем рынке.

В результате Кремль был вынужден ограничить экспорт нефтепродуктов, сначала бензина, а позднее и дизельного топлива.

По данным аналитической компании Kpler, в сентябре 2026 года экспорт российского дизеля полностью остановился.

Для сравнения: годом ранее Россия ежемесячно экспортировала от 1,5 до 2,5 миллиона тонн этого топлива.

На таком фоне новая договорённость с Вашингтоном вызывает вопросы относительно реальных возможностей Москвы.

Сначала 300 тысяч тонн, затем — до трёх миллионов

Согласно условиям объявленной сделки, в октябре Россия должна поставить в США 300 тысяч тонн дизельного топлива.

Позднее в течение года объём поставок предполагается увеличить до трёх миллионов тонн, что соответствует приблизительно 21 миллиону баррелей.

Аналитик Kpler Иван Рябов считает, что выполнение первоначальных обязательств вполне реально.

«Объём первой поставки значительно ниже того, что Россия экспортировала до войны. Такое количество они определённо смогут поставить», — отмечает эксперт.

Однако перспективы более масштабных поставок остаются неопределёнными.

По словам Рябова, многое будет зависеть от того, насколько серьёзно украинские удары повредят российские нефтеперерабатывающие предприятия в ближайшие месяцы.

В последнее время Украина, как отмечает NOS, стала уделять больше внимания атакам на российские центры обработки данных, однако удары по энергетической инфраструктуре остаются важным фактором риска.

У России остались запасы летнего дизеля

Дополнительным источником топлива могут стать накопленные в России запасы так называемого летнего дизеля.

В отличие от зимнего, такое топливо не содержит специальных присадок, препятствующих его загустеванию при низких температурах.

Осенью Россия переходит на использование зимнего дизеля, поэтому оставшиеся летние запасы можно направить на экспорт.

«Думаю, они как раз хотели бы от него избавиться», — говорит эксперт по энергетике Гаагского центра стратегических исследований Люсия ван Гёнс.

Однако наличие запасов ещё не означает, что их удастся беспрепятственно доставить покупателям.

Украинские атаки угрожают не только заводам, но и портам

По словам ван Гёнс, для экспорта дизельного топлива огромное значение имеет состояние портовой инфраструктуры.

Россия отправляет нефть и нефтепродукты морским путём через порты Балтийского и Чёрного морей.

При этом украинские силы продолжают наносить удары по объектам, связанным с экспортом российских энергоресурсов.

Поэтому даже при наличии достаточного количества дизеля возможности его транспортировки могут оказаться ограниченными.

Нефть остаётся главным источником российских доходов

Договорённость Трампа с Путиным вызвала критику, поскольку доходы от экспорта топлива пополняют российский бюджет.

Нефтегазовый сектор остаётся одним из важнейших источников доходов России. В среднем на него приходится около пятой части российской экономики.

«Нефть — это дойная корова страны», — говорит преподаватель российских исследований Лейденского университета Морена Скаламера.

По её словам, Китай, Турция и Индия продолжают закупать значительные объёмы российской нефти.

При этом снижение экспорта нефти и нефтепродуктов в 2026 году, согласно выводам исследователей Оксфордского института энергетических исследований, было полностью компенсировано ростом мировых цен на нефть на фоне войны с Ираном.

«Россия получает огромную выгоду от геополитической нестабильности», — отмечает Скаламера.

По её оценке, в долгосрочной перспективе удары по нефтяной инфраструктуре будут иметь последствия для российской экономики, однако пока говорить о её скором крахе не приходится.

Политическая победа Путина, но не дешёвое топливо для американцев

Эксперты полагают, что соглашение с Вашингтоном может оказаться для Владимира Путина прежде всего политическим успехом.

Хотя стоимость предполагаемых поставок относительно невелика в масштабах российского нефтегазового экспорта, дополнительные доходы поступят в экономику страны, продолжающей войну против Украины.

При этом американским автомобилистам не стоит ожидать заметного снижения цен на заправках.

Люсия ван Гёнс объясняет, что согласованные объёмы дизельного топлива слишком малы по сравнению с масштабами мирового рынка.

«Поскольку речь идёт о сравнительно небольшом количестве дизеля в мировом масштабе, цены на заправках вряд ли быстро снизятся», — считает эксперт.

Таким образом, объявленная Трампом сделка пока выглядит более значимой в политическом отношении, чем в экономическом. Россия, вероятно, сможет обеспечить первые поставки дизеля, но выполнение дальнейших обязательств будет зависеть от состояния нефтеперерабатывающих заводов, безопасности портов и продолжения украинских ударов. А обещанного эффекта в виде заметного удешевления топлива американские потребители могут и не почувствовать.