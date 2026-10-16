НАТО значительно превосходит Россию по военным возможностям, поэтому масштабное нападение Москвы на европейские страны маловероятно. Такое мнение высказал верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

По его словам, российский президент Владимир Путин предпочитает диверсии и другие скрытые методы воздействия, поскольку прямое военное столкновение с альянсом было бы для России крайне невыгодным.

В интервью немецкому журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 16 октября, генерал заявил, что военные возможности, которые НАТО способна задействовать в крупномасштабном конфликте, существенно превосходят российские.

В качестве примера он привёл современную боевую авиацию и военно-морские силы.

По словам Гринкевича, у России нет истребителей, сопоставимых с американскими F-35, а также такого количества современных военных кораблей и подводных лодок, которым располагает Североатлантический альянс.

Почему Путин не хочет прямого столкновения

Гринкевич выразил уверенность, что Россия не начнёт полномасштабное обычное военное наступление против Европы.

По его оценке, Москва использует другие инструменты давления, в том числе диверсии, поскольку не располагает достаточными возможностями для прямого противостояния НАТО.

«Путин не хочет прямого конфликта», — подчеркнул генерал.

Он объяснил это эффективностью военного сдерживания, которое обеспечивают вооружённые силы альянса.

Однако, по мнению Гринкевича, для сохранения такого положения НАТО необходимо продолжать модернизацию вооружений, проводить масштабные учения и демонстрировать свою боеспособность.

«Нужно называть вещи своими именами»

Отдельное внимание генерал уделил действиям России, которые нередко называют гибридной войной или теневой войной.

По его мнению, подобные определения слишком расплывчаты и не позволяют достаточно точно оценивать характер угроз.

«Мы должны называть вещи своими именами: диверсия, поджог или террористический акт — это точные термины, предполагающие конкретные ответные действия», — заявил Гринкевич.

На вопрос журналистов, находится ли Европа уже в состоянии войны с Россией, генерал ответил, что Путин ведёт опасную игру.

По его словам, российское руководство пытается убедить европейское общество, что дальнейшая поддержка Украины представляет угрозу и может привести к войне с Россией.

«Он хочет убедить наши общества, что поддерживать Украину опасно и что это может закончиться войной против России», — отметил Гринкевич.

При этом генерал подчеркнул, что до сих пор такая стратегия, к счастью, не принесла Москве желаемого результата.

Что будет с Калининградской областью

В интервью затронули и ситуацию вокруг российского эксклава — Калининградской области.

В последнее время из Москвы звучали угрозы, что попытки изолировать регион или тем более атаковать его приведут к войне.

Комментируя эти заявления, Гринкевич напомнил, что НАТО является оборонительным союзом.

По его словам, альянс будет действовать только в случае нападения на него, поэтому у России нет оснований опасаться агрессии со стороны НАТО в отношении Калининградской области.

В то же время генерал обратил внимание на изменение военного баланса в Балтийском регионе.

Война против Украины, по его оценке, ослабила российские позиции в Калининградской области, тогда как присутствие и возможности НАТО в странах Балтии за это время усилились.

«С военной точки зрения ситуация там для России неблагоприятная», — подчеркнул он.

Гринкевич также отметил, что военные учения НАТО на восточном фланге являются обычными плановыми мероприятиями.

Альянс, по его словам, старается избегать любых действий, которые Москва могла бы интерпретировать как агрессию.

Диверсия в Германии могла привести к многочисленным жертвам

Одним из примеров угроз, исходящих от России, генерал назвал попытку диверсии в аэропорту немецкого Лейпцига в августе.

По выводам немецких следователей, целью предполагаемой атаки были украинские грузовые самолёты. Власти Германии возложили ответственность за произошедшее на Россию.

Гринкевич подчеркнул, что даже сама попытка совершения такой диверсии является серьёзным нарушением.

По его словам, в случае успеха злоумышленников могли взорваться несколько полностью заправленных топливом грузовых самолётов «Антонов».

Это, вероятно, привело бы к человеческим жертвам.

Генерал привёл этот случай как пример опасности диверсионных операций, которые способны иметь последствия, сопоставимые с серьёзными военными инцидентами.

НАТО необходимо срочно наращивать производство беспилотников

Несмотря на превосходство альянса в традиционных вооружениях, Гринкевич признал необходимость ускоренной модернизации отдельных направлений обороны.

Прежде всего речь идёт о беспилотных летательных аппаратах.

Войны в Украине и Иране, по его словам, продемонстрировали, насколько важную роль современные дроны играют на поле боя.

Генерал считает, что НАТО необходимо быстро увеличивать собственные возможности в этой сфере.

«Нам нужно большое количество одноразовых ударных беспилотников, более дешёвые крылатые ракеты и многое другое», — заявил он.

Речь идёт о создании массовых и относительно недорогих средств поражения, которые могли бы дополнять дорогостоящие современные системы вооружений.

Сила НАТО должна оставаться главным фактором сдерживания

Гринкевич убеждён, что именно военное превосходство Североатлантического альянса удерживает Россию от прямого вооружённого столкновения с европейскими странами.

Однако сохранение этого преимущества требует постоянных инвестиций, технологического обновления и готовности вооружённых сил к различным сценариям.

По оценке американского генерала, главная опасность для Европы сегодня заключается не столько в полномасштабном российском вторжении, сколько в диверсиях, поджогах и других действиях, направленных на дестабилизацию европейских стран. При этом укрепление обороны НАТО, особенно на восточном фланге и в Балтийском регионе, должно оставаться ключевым инструментом сдерживания Москвы.