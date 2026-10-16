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Самолёты задерживаются по всей Италии: масштабный сбой нарушил работу авиадиспетчеров 0 242

В мире
Дата публикации: 16.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Масштабный технический сбой нарушил работу воздушного транспорта по всей Италии.
ФОТО: BB.LV/AI

Масштабный технический сбой нарушил работу воздушного транспорта по всей Италии. Авиадиспетчерские службы вынуждены были вдвое сократить пропускную способность воздушного пространства страны. В крупнейших аэропортах задерживаются и отменяются рейсы, а пассажиров предупреждают о возможных изменениях расписания.

Утром в пятницу, 16 октября, Италия столкнулась с серьёзными перебоями в авиасообщении. Причиной стали неполадки в сети передачи данных, обеспечивающей работу национальной системы управления воздушным движением.

Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянскую компанию ENAV, отвечающую за управление воздушным движением, первые технические аномалии были обнаружены ещё ночью.

До шести часов утра специалисты обеспечивали нормальную работу авиадиспетчерских служб благодаря резервным системам. Однако с увеличением числа рейсов и сохранением неисправностей пришлось ввести ограничения.

В результате пропускная способность воздушного пространства Италии временно сократилась примерно на 50%.

Отмены рейсов и многочасовые задержки

Серьёзные неудобства возникли в крупнейших аэропортах страны.

В римском аэропорту Фьюмичино к моменту публикации ANSA были отменены четыре рейса — в Милан, Эр-Рияд, Тирану и Триест. Ещё около двадцати рейсов задерживались на 15–60 минут.

В миланском аэропорту Мальпенса задержки вылетов составляли от получаса до более чем двух часов. В аэропорту Линате прибывающие самолёты задерживались на 20–60 минут, а некоторые вылеты — более чем на час.

Проблемы возникли и в аэропорту Орио-аль-Серио возле Бергамо. Самолёт Ryanair, направлявшийся в Трапани, вылетел с полуторачасовым опозданием, а рейс в Берлин задержался на час и двадцать минут.

Пассажирам рекомендовали проверять актуальный статус своих рейсов непосредственно у авиакомпаний.

Версию кибератаки исключили

На фоне масштабного сбоя возникли вопросы о возможном вмешательстве в работу критически важной инфраструктуры.

Однако представители ENAV заявили, что технические неполадки не связаны со злонамеренными действиями. По предварительным результатам проверки, причиной нарушений стала неисправность сети передачи данных, а не хакерская атака или диверсия.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и работают над восстановлением полноценного функционирования системы.

Пока ограничения сохраняются, последствия сбоя могут затрагивать не только внутренние рейсы, но и международные маршруты, связанные с итальянскими аэропортами. Точные сроки полного восстановления авиасообщения на момент публикации не назывались.

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#Италия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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