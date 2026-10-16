Утром в пятницу, 16 октября, в районе Камчатского полуострова произошло мощное землетрясение магнитудой около 7,0. По предварительным данным, подземные толчки были зафиксированы на значительной глубине, что могло уменьшить разрушительное воздействие стихии на поверхности.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения находился на глубине приблизительно 140 километров.

Камчатка расположена в одной из наиболее сейсмически активных зон планеты — на стыке Тихоокеанской и Североамериканской литосферных плит. Здесь регулярно происходят сильные землетрясения, в том числе магнитудой 7 и выше.

Глубина очага имеет существенное значение для оценки последствий. При глубоких землетрясениях сейсмические волны могут ощущаться на большой территории, однако интенсивность колебаний непосредственно на поверхности нередко оказывается ниже, чем при неглубоких толчках аналогичной магнитуды.

По состоянию на первые сообщения сведений о погибших и серьёзных разрушениях не поступало.

При этом появились дополнительные данные. Согласно уточнённой информации EMSC, магнитуда землетрясения составила 6,9, глубина очага — 130 километров. Эпицентр находился приблизительно в 146 километрах к юго-юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки произошли в 15:35 по местному времени (06:35 по Риге).

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угроза цунами отсутствует.

Напомним, в июле 2025 года у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее цунами и разрушения в прибрежных населённых пунктах.